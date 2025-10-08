“ซันนี่ แบกเป้เกอร์” จวกแรง! ชี้เกาะพะงันเสี่ยงกลายเป็น “เทลอาวีฟ สาขา 2”

เจ้าของเพจท่องเที่ยวชื่อดัง “Backpaeger แบกเป้เกอร์” เตือนสถานการณ์ต่างชาติ โดยเฉพาะชาวอิสราเอลที่เริ่มกว้านซื้อที่ดินและทำธุรกิจในไทยผ่านนอมินีไทย หวั่นภาพซ้ำรอย “ปาย” ที่ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลกระทบหนัก จนคนในพื้นที่เดิมต้องทยอยย้ายออกจากถิ่นฐานของตัวเอง
จากกรณี เพจดัง อย่าง “สื่อเถื่อน” ได้เผยข้อความจาก “Kaii Kpg” ตัวแทนเสียงชาวเกาะพะงัน เรียกร้องให้สังคมและหน่วยงานรัฐตระหนักถึงปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวอิสราเอลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานจำนวนมาก กว้านซื้อที่ดิน-ตัดไม้สร้างสิ่งปลูกสร้างโดยมิชอบ จนกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งคำถาม "ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องลุกขึ้นมาปกป้องเกาะพะงันจากการถูกกลืนชาติ" ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (8 ต.ค.) เพจ “Backpaeger แบกเป้เกอร์” ซึ่งเป็นของ “ซันนี่ (Sunny Backpaeger)” ได้ออกมาพูดถึงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า “ตอนนี้เกาะพะงันจะกลายเป็น “ เมืองเทวอาวีฟ “ สาขาที่ 2 แล้ว 🇮🇱
ส่วนตัวติดตามข่าวสารเรื่องนี้มานานตั้งแต่ที่ ”ปาย“ คนอิสราเอลตั้งถิ่นฐาน+กว้านซื้อที่ดิน+ทำธุรกิจโดยใช้ดอมินีไทยและสร้างความเดือดร้อนจนคนในพื้นที่ย้ายออกกัน”