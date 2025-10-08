อึ้งทั้งปั๊ม! คู่รักเปิดไฟสว่างจ้า "จัดหนัก" ในห้องน้ำคนพิการของปั๊มน้ำมัน เห็นเงาท่าทางชัดแจ๋ว

กล้าได้ไง? โซเชียลแห่แชร์ชายหญิงคู่หนึ่งกำลังมีเพศสัมพันธ์กันภายในห้องน้ำคนพิการ-ผู้สูงอายุ ของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง เปิดไฟจ้าจนคนข้างนอกเห็นการกระทำท่าทางทั้งหมด
เมื่อวันที่ 7 ต.ค. มีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอเงาของชายหญิงคู่หนึ่งที่คาดว่ากำลังมีเพศสัมพันธ์กันภายในห้องน้ำคนพิการ-ผู้สูงอายุ ของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง โดยที่ทั้งคู่เปิดไฟในห้องน้ำทิ้งไว้ ทำให้คนภายนอกสามารถมองเห็นการกระทำท่าทางทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ต่อมา เจ้าของคลิปยังได้บันทึกภาพต่อเนื่องไปจนถึงตอนที่ทั้งคู่ออกมาจากห้องน้ำดังกล่าว
หลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตจำนวนมากแห่คอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลฯว่า บัตรราคาแพง ดูแถวหน้า , มันไม่รู้ใช่มั้ยว่าเปิดไฟแล้วข้างนอกเห็น ,โล่งอก พี่ผู้ชายเขา CPR จนพี่สาวรอดมาได้ , เขาไม่รู้หรอว่า ประตูมันมองเห็นเป็นเงา , กล้าได้ไง? ห้องนํ้าสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม การมีเพศสัมพันธ์ในห้องน้ำสาธารณะมีความอันตรายสูง เพราะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์หลายชนิด เช่น เริม หนองใน และเอชพีวี (HPV) นอกจากนี้ ห้องน้ำยังเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆ ที่สามารถก่อให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร หรือโรคผิวหนังได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีแผลเปิดในบริเวณอวัยวะเพศหรือผิวหนังที่สัมผัส
สำหรับ พฤติกรรมดังกล่าวยังเข้าข่ายความผิดอาญา เพราะเป็นการกระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 388 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท อีกด้วย
