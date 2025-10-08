xs
สัตวแพทย์เร่งช่วย "ลูกช้าง 1 วัน" ถูกแม่ทำร้าย กระดูกขาหน้าหัก 2 ท่อน เตรียมผ่าตัดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เผยภาพสัตวแพทย์ตรวจร่างกายลูกช้างอายุ 1 วัน หลังถูกแม่ทำร้าย จนกระดูกขาหัก สัตวแพทย์ระดมทีมเตรียมผ่าตัดใหญ่



เมื่อวันที่ 7 ต.ค. เพจ “โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย Elephant Hospital,TECC" เผยภาพขณะสัตวแพทย์ตรวจร่างกายลูกช้างอายุ 1 วัน ที่ถูกแม่ทำร้าย จนกระดูกขาหน้าท่อนบนหักเป็น 2 ท่อน

ทางเพจรายงานว่า “ลูกช้างยังไม่มีชื่อ ตัวผู้ อายุ 1 วัน จากแม่วาง เชียงใหม่ ถูกแม่ทำร้าย ลูกช้างยืนไม่ได้ จึงนำส่งโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ ลำปาง ในคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ก่อนวันออกพรรษาเพียง ๒ วัน

สัตวแพทย์จึงตรวจร่างกายโดยละเอียด พบว่าลูกช้างอยู่ในภาวะขาดน้ำ ระดับน้ำตาลต่ำ และพบการบวมของขาหน้าขวา จึง x-rays พบกระดูกขาหน้า ท่อนบนหักเป็นสองท่อน

การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยการให้สารน้ำและสารให้พลังงาน รวมทั้งจัดท่านอนให้เหมาะสมบนวัสดุรองนอน เตียงลม และใส่เฝือกอ่อนประคองจำกัดการเคลื่อนไหว เพื่อมิให้หัวกระดูกไปทำลายเนื้อเยื่อมากกว่าเดิม

คณะสัตวแพทย์ได้ประชุมระดมสมองเพื่อวางแผนการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยชีวิตลูกช้าง ซึ่งได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน ทั้งจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัตวแพทย์จากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัตวแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบจากโรงพยาบาลรักษานานาสัตว์ รวมทั้งแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกจากโรงพยาบาล และจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในระหว่างนี้ทางคณะทำงานได้จัดหา จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือลูกช้างทั้งก่อนผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดและหลังผ่าตัด ไว้ให้พร้อมสรรพ

ทั้งนี้จะได้เตรียมตัวลูกช้างให้พร้อมสำหรับการผ่าตัดที่จะถึงในเร็ววันนี้ โดยพิจารณาจากความพร้อมของลูกช้างเป็นสำคัญ“



