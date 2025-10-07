“เสี่ยล้งทุเรียน” ประกาศยกเลิกจ้างตบ เมียน้อยลูกชาย พร้อมตัดขาดริบทรัพย์คืนทั้งหมด

“เสี่ยล้งทุเรียน” โพสต์เฟซบุ๊กประกาศยุติความรุนแรง ยกเลิกจ้างตบเมียน้อยของลูกชาย “เฮียชัย” พร้อมตัดขาดความสัมพันธ์ บอกขอริบทรัพย์สินทุกอย่างคืนจากลูกชาย และมอบสมบัติทั้งหมดให้หลานสาวแทน ย้ำขอจบเรื่อง ไม่ขอให้สัมภาษณ์อีก
จากกรณี โซเชียลฯ แห่แชร์โพสต์จากผู้ใช้เฟซบุ๊กซึ่งอ้างว่าเป็นพ่อสามี ประกาศรับจ้างให้ตบเมียน้อยครั้งละ 30,000 บาท พร้อมสัญญาว่าจ่ายค่าตำรวจและให้ตบจนกว่าเหยื่อจะเลิกกับลูกชาย เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างเสียงวิจารณ์และการถกเถียงในวงกว้างจนโพสต์กลายเป็นไวรัล ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด (7 ต.ค.) เสี่ยล้งทุเรียน โพสต์เฟซบุ๊กขอยุติความรุนแรง ยกเลิกจ้างตบ 1 ล้านบาท ระบุข้อความประกอบภาพว่า “ข้าพเจ้า นาย อานนท์ เป็นบิดาและเป็นเจ้าของล้งป๋านนท์&ป้าอร จึงขอแจ้งเป็นทางการยกเลิกจ้างตบ ผู้ใหญ่ขอร้องไม่ให้ใช้ความรุนแรงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ผมจึงยกเลิกนะครับ
แล้วต่อไปนี้ผมขอตัดความสัมพันธ์ใดใดกับเฮียชัย ลูกชายของผมทุกอย่าง ผมจะริบสินทรัพย์ทุกอย่างที่เคยใส่ชื่อให้ไว้ ผมจะให้ทนายเรียกคืนให้หมดทุกกรณี
ผมอโหสิกรรมให้เขาไปทำกินกันเถอะตามสบายเลยครับ สมบัติเขาผมจะให้ทนายโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของหลานสาวลูกของเฮียชัย ในเมื่อทำตัวไม่ดีก็อย่าเอาสมบัติพ่อแม่ไปเลยให้หลานแล้วกัน ถ้าเหลือก็ทำบุญทำทานไป ผมขอจบเรื่องทุกอย่างแค่นี้นะครับ ผมแก่แล้วไม่อยากให้สัมภาษณ์นะครับขอบคุณครับ”