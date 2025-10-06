ยกย่องหัวใจ! "ส.อ.บุริศวร์" ฮีโร่ทหารกล้า เสี่ยงชีวิตเข้าขัดขวางโจรปล้นทอง ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส

ชาวเน็ตยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ ขณะเข้าขัดขวางการก่อเหตุของคนร้ายปล้นทอง พบมีบาดแผลจากกระสุนปืนหลายแห่ง แต่กระสุนไม่โดนจุดสำคัญ และอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
วันนี้ (6 ต.ค.) เพจ “SMART Soldiers Strong ARMY“ โพสต์ยกย่องฮีโร่ ส.อ.บุริศวร์ พยายามจะต่อสู้กับคนร้ายเพื่อปกป้องประชาชน เหตุปล้นทองที่ห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก
ทางเพจรายงานว่า “จากเหตุการณ์คนร้ายบุกปล้นร้านทองภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา ท่ามกลางความแตกตื่นและโกลาหลของประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้าภายในห้าง ได้ปรากฏภาพของ "ฮีโร่" ผู้กล้าหาญที่เสี่ยงชีวิตเพื่อเข้าขัดขวางการก่อเหตุของคนร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ชายผู้นั้นคือ ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย นายสิบอาวุธเบา สังกัด ชป.รพศ.408 ซึ่งในขณะเกิดเหตุได้เข้ามาใช้บริการในห้างฯ และเมื่อเห็นสถานการณ์ที่ไม่ชอบมาพากล ส.อ.บุริศวร์ ไม่ลังเลที่จะวิ่งไปที่รถเพื่อหยิบอาวุธประจำกายออกมาหวังจะระงับเหตุร้าย แต่ถูกคนร้ายยิงจนล้มลง ทำให้ได้รับบาดเจ็บหลายจุด
จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด อาการของ ส.อ.บุริศวร์ พบว่ามีบาดแผลจากกระสุนปืนหลายแห่ง ได้แก่ บริเวณสะบักซ้าย 3 รู ลำคอซ้าย 1 รู มีแผลที่หน้าอกขวา แผลเหนือหัวหน่าว ต้นขาขวา ลงมาจนถึงเหนือหัวเข่าอีก 2 แผล แพทย์ให้การรักษา ณ ห้องฉุกเฉิน แม้จะได้รับบาดเจ็บหนัก แต่แพทย์ได้ยืนยันว่ากระสุนไม่ได้ถูกจุดสำคัญ และอาการโดยรวมยังคงที่ สามารถพูดคุยตอบโต้ได้เป็นปกติ และอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ซึ่งการกระทำครั้งนี้เป็นความกล้าหาญที่สมควรยกย่อง ที่พร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องความปลอดภัยของประชาชน”