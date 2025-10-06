xs
xsm
sm
md
lg

เงินไปไหนหมด? ดรามา กยศ. ทำนักศึกษาเครียดหนัก ตัดสินใจลาออกเพราะไม่ได้ค่าครองชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เพจ “อนุวัต จัดให้” โพสต์เผยปัญหาเกี่ยวกับการกู้เงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่นักเรียน นักศึกษา ตัดสินใจลาออกเพราะยังไม่ได้รับเงินค่าครองชีพ

วันนี้ (6 ต.ค.) เพจ “อนุวัต จัดให้” ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตัดสินใจลาออกเพราะปัญหาเกี่ยวกับการกู้เงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งไม่ได้ค่าครองชีพและไม่มีการแจ้งสาเหตุที่ชัดเจน

โดยทางเพจระบุข้อความว่า “6/10/68
ได้รับการร้องเรียนเยอะมาก !!ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกับ กยศ. ??เด็กหลายคนตัดสินใจลาออก เพราะเงิน กยศ. ไม่โอนให้ ได้ไม่ได้ก็บอกให้ชัดเจน ตอนนี้ทุกคนเครียดมาก เสียงเล็กๆรัฐบาลจะรู้ไหม“

หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น เราผู้กู้เรียนและใช้คืนครบทุกบาททุกสตางค์พร้อมดอกเบี้ย เงินไปไหนหมดสงสารน้องๆ , ผู้ใหญ่ช่วยตรวจสอบให้ทีค่ะ , เด็กเขมรเรียนฟรี รักษาฟรี เด็กไทย…รอก่อน



เงินไปไหนหมด? ดรามา กยศ. ทำนักศึกษาเครียดหนัก ตัดสินใจลาออกเพราะไม่ได้ค่าครองชีพ
เงินไปไหนหมด? ดรามา กยศ. ทำนักศึกษาเครียดหนัก ตัดสินใจลาออกเพราะไม่ได้ค่าครองชีพ
กำลังโหลดความคิดเห็น