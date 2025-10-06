xs
IOT ลงพื้นที่ช่องสายตะกู พบเขมรสร้างรั้วสังกะสีละเมิด MOU ประชิดแนวเขตไทย แถมบินโดรนตรวจการณ์ว่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



คณะ IOT ลงสุรินทร์ดูการควบคุมเชลยศึกกัมพูชา ก่อนไปบุรีรัมย์ ดูพื้นที่ช่องสายตะกู พบเขมรสร้างรั้วสังกะสีล้ำเข้ามาใกล้เส้นเขตแดนไทย 125 เมตร บริเวณหลักเขตที่ 24-26 ละเมิด MOU และข้อตกลงหยุดยิง แถมใช้โดรนบินสำรวจโดยไม่ได้รับอนุญาต ด้านผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย หัวหน้าคณะ ชื่นชมทหารไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงได้ดี ไม่มีการให้ข้อมูลเท็จ ไม่ใช้อาวุธเพิ่มเติม

วันที่ 5 ต.ค. กองบัญชากรกองทัพไทย และกองทัพภาคที่ 2 นำคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (Interim Observer Team : IOT) ประกอบด้วย บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์ จำนวน 4 นาย นำโดย พลจัตวา ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทย หัวหน้าคณะ IOT เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ควบคุมเชลยศึกที่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงและสังเกตการณ์การปฏิบัติงานด้านการดูแลเชลยศึก ของกองทัพภาคที่ 2


จากนั้นคณะฯ ได้ร่วมกับฝ่ายไทยสำรวจพื้นที่บริเวณแนวรั้วใกล้เส้นปฏิบัติการ และจุดที่มีรายงานการละเมิด ณ ช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยืนยันความโปร่งใส ความจริงใจ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ตามผลการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย - กัมพูชา อย่างเคร่งครัด

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะฯ ได้ตรวจสอบบริเวณรั้วใกล้แนวเส้นปฏิบัติการและจุดที่มีการละเมิดข้อตกลง พบว่า ฝ่ายกัมพูชาได้ก่อสร้างรั้วสังกะสีล้ำเข้ามาใกล้เส้นเขตแดนไทยในระยะประมาณ 125 เมตร บริเวณหลักเขตที่ 24–26 ใกล้หลักหมุดที่ 25 ซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อตกลงหลังหยุดยิง นอกจากนี้ ยังมีการใช้โดรนบินสำรวจพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต


นอกจากนี้ คณะได้ตรวจดูร่องรอยความเสียหายจากการยิงปืนและจรวด BM 21 ของกัมพูชาที่พุ่งเป้าเข้าไปในชุมชน เช่น สภาพตู้คอนเทนเนอร์ในฝั่งไทยที่มีร่องรอยกระสุนปืน ซึ่งเป็นตู้สำหรับขออนุญาตผ่านแดน และยังมีร่องรอยกระจกที่แตกกระจายจากการยิงของฝั่งกัมพูชา

พลจัตวา ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวว่า หลังจากนี้จะนำข้อมูลรายงานไปให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพมาเลเซีย ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมได้รับทราบ และหลังจากนั้น จะมีการรายงานไปยังผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทางกองบัญชาการกองทัพไทย และทางกัมพูชาเช่นกัน เพื่อเสนอแนะในเรื่องที่ทุกฝ่ายควรดำเนินการและไม่ควรทำ เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความมั่นคง และการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุด

สำหรับเป้าหมายของคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว เพื่อสังเกตการณ์ตรวจสอบในพื้นที่จริง เมื่อได้ข้อเท็จจริงหรือมีการยืนยันแล้วก็จะรายงานกลับไปให้สังคมโลกให้ทราบ ทั้งนี้ ประเด็นหนึ่งที่สำคัญ คือคุณภาพในการลงพื้นที่มีค่ามากกว่าการลงพื้นที่บ่อยหรือไม่บ่อย


ส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เราได้รับทราบข้อมูลจากทหาร และขอชื่นชมกองทัพบกที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและได้ปฏิบัติการโดยที่ไม่มีการให้ข้อมูลเท็จ ไม่มีการใช้อาวุธเพิ่มเติมหรือการเสริมกำลังเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง

นอกจากนี้ ทางผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย ได้เน้นย้ำว่า การรักษาไว้ซึ่งความเป็นทหารอาชีพ คุณภาพของการปฏิบัติการ ตั้งแต่ระดับพลทหารไปจนถึงระดับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงนั้น เป็นไปตามที่ได้ตกลงไว้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎการปะทะ

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำว่า พวกเราคือ 1 ในประเทศในประชาคมอาเซียน เราปฏิบัติตามแนวทางของอาเซียน และอาเซียนเองก็เชื่อในความร่วมมือทวิภาคี ดังนั้น พวกเราคือครอบครัว เราไม่ได้ต้องการที่จะอวดเก่ง


ด้านเพจ "กองทัพภาคที่ 2" โพสต์ข้อความว่า กองทัพภาคที่ 2 ได้เชิญคณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่ควบคุมเชลยศึก เพื่อรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงและสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน ด้านการดูแลเชลยศึก ของกองทัพภาคที่ 2 โดยได้ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ การจัดสวัสดิการ รวมถึงมาตรการด้านมนุษยธรรม ที่กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการอย่างรอบคอบและเป็นไปตามหลักสากลการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันถึงมาตรฐานการปฏิบัติต่อเชลยศึกอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปตามที่กองทัพภาคที่ 2 ได้นำเสนอไว้ ว่าทุกขั้นตอนของการดูแลเชลยศึกเป็นไปด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ภายใต้หลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด

จากนั้นคณะฯ ได้ร่วมกับฝ่ายไทยสำรวจพื้นที่บริเวณแนวรั้วใกล้เส้นปฏิบัติการ และจุดที่มีรายงาน การละเมิด ณ ช่องสายตะกู ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อยืนยันความโปร่งใส ความจริงใจ และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายไทยในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ตามผลการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย - กัมพูชา อย่างเคร่งครัด


ภายหลังการตรวจเยี่ยม คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว (IOT) ได้กล่าวชื่นชมกองทัพภาคที่ 2 และฝ่ายไทย ที่ได้ดำเนินการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และยึดมั่นในข้อตกลงระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มี การบิดเบือนข้อมูล และพร้อมจะนำรายงานผลข้อเท็จจริงทั้งหมดเสนอไปยังกองบัญชาการสูงสุดของกองทัพมาเลเซีย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในระดับนานาชาติ

การดำเนินการในลักษณะนี้ เป็นไปตามขั้นตอนที่ได้ตกลงร่วมกันในกรอบระหว่างประเทศ ซึ่งบางครั้ง อาจไม่ถูกใจหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชนในทันที แต่ทุกขั้นตอนคือการวางรากฐานที่มั่นคง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมระหว่างประเทศว่า ประเทศไทยยึดมั่นในสันติวิธีและหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างแท้จริง.กองทัพภาคที่ 2 จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน รอบคอบ และด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี เพื่อรักษาไว้ซึ่ง เอกราช อธิปไตย และเกียรติภูมิของชาติไทย

























