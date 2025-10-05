xs
แห่ยินดี! ผอ.คนใหม่ นักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงฮิต ‘ลูกเทวดา’ สนุ๊ก สิงห์มาตร

โซเชียลฯ แห่ยินดี “สนุก สิงห์มาตร” นักร้องลูกทุ่งดังเจ้าของเพลง “ลูกเทวดา” คว้าตำแหน่งใหม่ในสายวิชาการ หลังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มจร. หลายคนแห่แซว “หน้าคุ้นๆ” พร้อมร่วมยินดีศิลปินดังผันตัวสู่เส้นทางนักวิชาการเต็มตัว

วันนี้ (5 ต.ค.) เพจ "วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย" ได้โพสต์ “ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สนุก สิงห์มาตร เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 2202/2568 สั่ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568

ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ โลกโซเชียลฯ ต่างแห่ยินดีกับผู้อำนวยการคนใหม่ มีหลายคนแห่แซว “หน้าคุ้นๆ” มีบางรายระบุที่แท้คือเจ้าของเพลง ‘ลูกเทวดา’ สนุ๊ก สิงห์มาตร นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ‘สนุ๊ก สิงห์มาตร’ นักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงฮิตทั่วเมืองอย่าง ‘ลูกเทวดา’ ได้ห่างหายจากวงการเพลงลูกทุ่งไปนาน โดยรอบนี้กลับมากับบทบาทรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยประวัติ สนุ๊ก สิงห์มาตร หรือ ผศ.ดร.สนุก สิงห์มาตร ก่อนจะผันตัวเข้าสู่วงการวิชาการ เขาเคยเป็นตำรวจ และศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง เจ้าของเพลง ลูกเทวดา, ผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีน, ขอเป็นตัวแทน, แค่เศษผ้า, พ่อบักเบนซ์ ฯลฯ



