เสียงคนเกาะพะงัน! กังวลต่างชาติปักหลักตั้งรกราก ยึดพื้นที่-กว้านซื้อที่ดิน หวั่น “ถูกกลืนแผ่นดิน”

สื่อเถื่อนเผยข้อความจาก “Kaii Kpg” ตัวแทนเสียงชาวเกาะพะงัน เรียกร้องให้สังคมและหน่วยงานรัฐตระหนักถึงปัญหานักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวอิสราเอลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานจำนวนมาก กว้านซื้อที่ดิน-ตัดไม้สร้างสิ่งปลูกสร้างโดยมิชอบ จนกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งคำถาม "ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องลุกขึ้นมาปกป้องเกาะพะงันจากการถูกกลืนชาติ"
วันนี้ (5 ต.ค.) เพจ “สื่อเถื่อน” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “เสียงคนเกาะพะงัน ด้วยสถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาปักหลักตั้งถิ่นฐานบนเกาะพะงันจำนวนมาก และสร้างปัญหาให้กับชุมชนเกาะพะงัน “-Kaii Kpg-” คนเกาะพะงันจึงชวนกันขบคิดว่าจะมีทางออกอย่างไร เห็นด้วยเห็นต่างหรือข้อเสนออย่างไร เข้ามาช่วยกันให้ความเห็นเพื่อจะได้ทางออกที่ดี "ถึงเวลาแล้วรึยังว่าเราต้องลุกขึ้นมาปกป้องเกาะแห่งนี้จากการถูกกลืนแผ่นดิน!"
ผมได้มีโอกาสได้ถิ่นฐานย้ายมาอยู่ที่เกาะพะงันหลายปีแล้ว ผมรักในความสงบ รักในธรรมชาติ ชุมชนโยคะ ในความหลากหลายผสมผสานของหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายวัฒนธรรม แต่ในตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมาหลายๆ ท่านคงเห็นได้ว่าเกาะพะงันอันเป็นที่รักและหวงแหนของพวกเรา และลูกหลานเราทุกคน ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีชาติใดชาติหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวอิสราเอล ที่ได้เข้ามาตั้งรกรากอยู่บนเกาะของเรานับหลายร้อยครอบครัว หลายพันคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์สงครามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
แต่ในขณะเดียวกัน เราได้ยินเสียงบ่นจากหลากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พฤติกรรม และทัศนคติ โดยส่วนใหญ่ (ไม่ใช่ทั้งหมด) ของนักท่องเที่ยวจากชาตินี้ แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในปัจจุบันคนอิสราเอลได้เข้ามาในเกาะพะงัน แบบที่เรียกได้ว่าแทบจะยึดครอง ใช้นอมินีซื้อที่ติดทะเล ซื้อภูเขาเป็นลูกๆ ตัดต้นไม้ ติดสินบนเจ้าหน้าที่ ก่อสร้างผิดกฎหมาย ขายคนชนชาติเดียวกันเอง ทำลายป่าหลายสิบไร่ติดกับอุทยานแห่งชาติ เพื่อสร้างลานปาร์ตี้ สร้างธุรกิจกันเอง ทำกันเอง อุดหนุนกันเอง โดยหลายๆ ครั้งไม่มีเม็ดเงินและผลประโยชน์กลับมาถึงคนไทย แม้แต่น้อย (ไม่แน่ใจว่าได้จ่ายภาษีหรือไม่)
ในช่วงสงครามในฉนวนกาซาที่รุนแรงขึ้นที่ผ่านมา ทำให้นั่งท่องเที่ยวชาวอิสราเอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารก่อนออกศึก และ ทหารผ่านศึก ได้ใช้เกาะพะงันเป็นที่เข้ามาปลดปล่อยที่นี่ ก่อนออกไปออกสงครามได้เงินมาก้อนหนึ่งก็มาใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงที่นี่ (ดังที่ได้เห็นพฤติกรรมกันเป็นการทั่วไป) ทหารผ่านศึกที่ผ่านสงครามมาก็มีศูนย์เยียวยาจิตใจที่นี่ นี่ยังไม่รวมไปถึง พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับของคนไทย และนานาชาติ เช่น ขี้โวยวาย หาเรื่องตุกติกไม่จ่ายเงินในหลายๆ ครั้ง, ตลอดไปจนกระทั่งไม่มีการเคารพกฎของการอยู่ร่วมกัน เราเห็นได้อย่างชัดเจนในศรีธนู ว่าอยากจะจอดรถตรงไหนก็จอด อยากจะหยุดรถตรงไหนก็หยุด
ในบ้านศรีธนูได้กลายเป็น Tel Aviv ย่อมๆ มี Chabad ศูนย์การชุมชนวัดยิว ที่ทำเป็นกระบวนการมาแจกอาหาร และทำพิธีสำหรับยิวโดยเฉพาะ ซึ่งแหล่งนี้ได้เป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวยิวที่ย้ายมาใหม่ รวมไปถึงบริษัททัวร์ ที่ตั้งมาเพื่อพาคนอิสราเอลใหม่ๆ เข้ามาที่เกาะโดยเฉพาะ รวมไปถึงการช่วยเหลือในการโยกย้ายเข้ามาในเกาะพะงัน โรงเรียนนานาชาติที่เป็นของคนอิสราเอลกันเอง มีนักเรียนกว่า 90% เป็นชาวอิสราเอล ปัจจุบันนายทุนชาวอิสราเอลเหล่านี้ได้เข้ากว้านซื้อภูเขาเป็นลูกๆ ที่ดินนับร้อยนับพันไร่ คนไทย ไม่มีที่จะอยู่ ข้าวของ ค่าเช่าแพงขึ้นเรื่อยๆ
ในปัจจุบันปัญหานี้ได้เกิดขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่หินกอง-ศรีธนู-โฉลกหลำ และไม่มีทีท่าที่จะชะลอลงแต่อย่างใด ในขณะนี้ที่การเมืองโลกรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นักท่องเที่ยวจากชาติอื่นๆ หลายๆ ชาติ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรป) ได้เริ่มที่จะย้ายออกจากเกาะพะงัน และไม่มาท่องเที่ยวที่เกาะพะงันอีกต่อไป จากเหตุผลดังกล่าว และจะเป็นผลเสียอันใหญ่ยิ่งสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวในเกาะพะงัน
ขอย้ำอีกครั้ง เราไม่มีปัญหาอะไรกับชนชาติใดชนชาติหนึ่งโดยเฉพาะ หากมีนักท่องเที่ยวมาที่เกาะพะงัน ย่อมดีต่อเศรษฐกิจบนเกาะและวิถีผู้คนบนเกาะ แต่ในขณะเดียวกัน เราต้องห้าม “ขายชาติ” รับเงิน รับกำไรในระยะสั้นๆ แต่ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของเกาะ และลูกหลานของเราในระยะยาว เกาะพะงันเป็นสถานที่พิเศษ บรรพบุรุษของเราเลือกที่จะข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งรกรากที่นี่
พื้นที่เกาะของเรานี้ไม่ใหญ่มาก เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ อันเป็นที่รักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ ๕ ของเรา ซึ่งเคยเสด็จประพาสมากถึง "14 ครั้ง" ในกว่า 150 ปีก่อน
เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่า นักจาริกจากทั่วโลก เดินทางมายังที่แห่งนี้มากว่า 30 ปี เราควรจะอนุรักษ์เอาไว้ เป็นพื้นที่อยู่ พื้นที่ทำกินของลูกหลานของเรา อย่าให้ถูกกลืนชาติ และถูกทำลายไปต่อหน้าต่อตา เราจึงมีความคิดในการทำแบบฟอร์มสำรวจข้อคิดเห็นแบบฟอร์มนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมความคิดเห็นในปัญหานี้ เพื่อหาวิธีการในการจัดการแก้ไข และสะท้อนปัญหานี้ไปยังผู้มีอำนาจต่อไป หากเพื่อนพื่น้องชาวเกาะพะงันท่านใดได้ประสบถึงปัญหาแบบเดียวกัน รบกวนเข้ามาช่วยแจ้งกันได้ในแบบฟอร์มนี้นะครับ”