ดันธุรกิจสีเขียว! depa–อบก. เปิดตัวโครงการ Digital Grow Green หนุนผู้ประกอบการลดคาร์บอนฟุตพรินต์

depa - อบก. เปิดตัวโครงการ Digital Grow Green ดัน 400 ผู้ประกอบการ ใช้แพลตฟอร์มบันทึกข้อมูลการปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065
depa ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เปิดตัวโครงการ Digital Grow Green ส่งเสริมให้เกิดการนำดิจิทัลโซลูชันมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการคาร์บอนฟุตพรินต์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เริ่มด้วยการส่งเสริมผู้ประกอบการ 400 ราย นำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้บันทึกข้อมูลคาร์บอนฟุตพรินต์ของธุรกิจ ก่อนนำข้อมูลมาวิเคราะห์ บริหารจัดการเพื่อนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ใน COP26
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Digital Grow Green ส่งเสริมให้เกิดการนำดิจิทัลโซลูชันมาประยุกต์ใช้บริหารจัดการคาร์บอนฟุตพรินต์ เพื่อลดการปล่อยลดก๊าซเรือนกระจก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa และ นายธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าร่วมภายในงาน
ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในทุกมิติของประเทศ ซึ่งรวมไปถึงประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม โดย depa เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับภาคธุรกิจไทยในการนำดิจิทัลโซลูชันมาใช้บริหารจัดการคาร์บอนฟุตพรินต์ เพื่อลดการปล่อยลดก๊าซเรือนกระจก ก่อนนำไปสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)* ภายในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2065 ตามที่ประเทศไทย ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Conference of the Parties: COP) ครั้งที่ 26 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร และด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของโครงการ Digital Grow Green
*ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) คือ การที่ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศมีค่าเท่ากับปริมาณที่ถูกดูดซับกลับคืน
“โครงการ Digital Grow Green ไม่ได้มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยทันที แต่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ว่า ธุรกิจที่อยู่ดำเนินในปัจจุบันมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งก่อให้เกิดคาร์บอนฟุตพรินต์ในระดับที่ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของภาวะโลกร้อน ดังนั้นโครงการ Digital Grow Green ในระยะแรก depa จึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ 400 ราย นำแพลตฟอร์มดิจิทัลมาใช้บันทึกข้อมูล คาร์บอนฟุตพรินต์ของธุรกิจ ก่อนนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ บริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก่อนนำไปสู่การลดปริมาณ และบรรลุเจตนารมณ์ที่ประกาศไว้ในการประชุม COP ครั้งที่ 26 อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้ภาคธุรกิจไทยปรับตัวได้เท่าทันกับโลกอนาคต” ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าว
นอกจากนี้ โครงการ Digital Grow Green ยังมีการสนับสนุน National Platform แก่หน่วยงานภาครัฐใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา และชลบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจดบันทึกข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร ก่อนนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และบูรณาการเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป โดย depa ประมาณการณ์ว่า โครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมราว 42.4 ล้านบาท และสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 675 ล้านบาท
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Carbon Footprint: จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนธุรกิจสีเขียว’ โดย นายธาดา วรุณโชติกุล ผู้จัดการสำนักรับรองธุรกิจคาร์บอนต่ำ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และการเสวนาในหัวข้อ ‘Sustainable Future is Coming, Are You Ready?’ โดย ดร.จิรวัฒน์ ตั้งปณิธานนท์ นักฟิสิกส์ควอนตั้ม และ นายณพวุฒิ ขุนพินิจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านโรงงาน บริษัท ยูเนี่ยน เคมีคอล แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด
สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Digital Grow Green ได้แล้ว วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2569 หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนดผ่าน LINE OA: @depaThailand และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.depa.or.th