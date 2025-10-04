จบดราม่า 2.5 พันล้าน! สกสว. ชี้แจงหลัง "หมอวี" กังวลแผนซื้อเครื่อง Gyroscopic Radiosurgery ยัน "ไม่มีการจัดสรรงบประมาณตามกล่าวอ้าง"

"หมอวี" เผยอาจารย์แพทย์กังวล! สกสว. เตรียมทุ่ม 2.5 พันล้าน ซื้อเครื่องผ่าตัดสมอง 10 เครื่อง ที่ไม่มีใครขอ ชี้ ร.ร.แพทย์ไม่พร้อม-ไม่คุ้มค่า เสนอโยกงบซื้อเครื่องรักษาอัมพฤกษ์แทน ด้าน สกสว. ออกโรงชี้แจงทันที ข้อมูลดังกล่าว "ไม่เป็นความจริง" และไม่มีการจัดซื้อตามที่ถูกกล่าวอ้าง
เมื่อวันที่ 3 ต.ค. นพ. วีระพันธ์ สุวรรณนามัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน โรคสมองและระบบประสาท ได้ออกมาโพสต์ข้อความ แสดงความกังวลต่อแผนของ สกสว. กระทรวง อว. ที่จะจัดซื้อเครื่องผ่าตัดสมองด้วยรังสี Gyroscopic Radiosurgery จำนวน 10 เครื่อง (รวมมูลค่า 2,500 ล้านบาท และมีค่าบำรุงรักษาสูง) เพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ
ปัญหาหลัก คือ โรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่ ไม่ได้ร้องขอ เครื่องมือนี้ และหลายแห่งยังไม่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและจำนวนผู้ป่วยที่มากพอในการใช้งานอย่างคุ้มค่า กลุ่มแพทย์จึงเสนอแนะให้ ทบทวนและโยกย้ายงบประมาณ ดังกล่าวไปจัดซื้อเครื่องมือที่จำเป็นกว่าและเป็นที่ต้องการจริง เช่น เครื่องมือสำหรับ Endovascular Treatment (รักษาโรคอัมพฤกษ์) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและภาษีของประเทศ โดย หมอวี ได้ระบุข้อความว่า
“อาจารย์โรงเรียนแพทย์หลายสถาบัน ทั้งศิริราช รามา สถาบันประสาท นเรศวร เป็นอาทิ ส่งข้อมูลมาให้ผม และเล่าความหนักใจให้ฟังว่า
ทางกระทรวง อว. โดยหน่วยงาน สกสว. จะจัดส่งเครื่องผ่าตัดสมองด้วยรังสี Gyroscopic Radiosurgery จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนแพทย์ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาผู้ป่วย เนื้องอกสมองบางชนิด และ Brain functional disorder เช่นโรคพาร์คินสันเป็นต้น ฟังดูดีเลยครับ แต่…
ปัญหาคือ
1. โรงเรียนแพทย์ไม่ได้ร้องขอ เพราะหลายแห่งยังไม่ต้องการเครื่องนี้
2. แพทย์ที่ใช้เครื่องต้อง well trained ไม่ใช่ว่าใครได้ไปก็ใช้ได้
3. จำนวนคนไข้อาจไม่ได้มากพอที่จะคุ้มค่าการนำเครื่องไปตั้งไว้ในต่างจังหวัดหลายแห่ง
4. เครื่องนี้ราคาแพงนะครับ ราว 250 ล้านบาท คูณ 10 เครื่อง เท่ากับรัฐต้องควักกระเป๋าจ่าย 2500ล้านบาททีเดียว
เพื่อซื้อของที่อาจารย์แพทย์ไม่ได้ขอ ส่งไปในที่ไม่มีความพร้อม และอาจไม่ได้มีคนไข้มากพอมาใช้บริการ
5. ซื้อเสร็จไม่จบ ต้องดูแลรักษาเครื่องอีกปีละ 18 ล้านบาท
เงินจำนวนนี้หากโยกใหม่ไปจัดสรรซื้อเครื่องมือที่เหมาะสมกระจายไปทั่วประเทศ เช่น endovascular treatment มารักษาโรคอัมพฤกษ์ เครื่องละประมาณ 70 ล้านบาท ซื้อได้หลายเครื่องทีเดียวซึ่งเป็นเครื่องมือที่แพทย์ร้องขอ แต่ไม่ได้รับการจัดสรรให้
ฝากท่านรัฐมนตรีช่วยตรวจสอบด้วยครับหากเรื่องนี้เป็นความจริง อยากให้ทาง สกสว. และกระทรวง อว. ช่วยชี้แจงหรือจัดสรรงบใหม่ด้วยจะเป็นประโยชน์ต่อภาษีประชาชนคนไทยครับ“
อย่างไรก็ตาม ทางเพจ “สกสว.” ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่า ข้อมูลการจัดซื้อและกระจายเครื่องผ่าตัดสมองด้วยรังสี Gyroscopic Radiosurgery จำนวน 10 เครื่อง มูลค่า 2,500 ล้านบาทนั้น “ไม่เป็นความจริง”
ปัจจุบัน สกสว. ไม่มีนโยบายหรือโครงการจัดซื้อ เครื่องมือดังกล่าว และไม่มีการจัดสรรงบประมาณตามที่กล่าวอ้าง
ทั้งนี้ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“ข่าวชี้แจง
.
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การจัดสรรเครื่อง Gyroscopic Radiosurgery
ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จะดำเนินการจัดซื้อและกระจายเครื่อง Gyroscopic Radiosurgery จำนวน 10 เครื่อง ไปยังโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ ทั่วประเทศนั้น
.
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” ปัจจุบันไม่มีนโยบายหรือโครงการ จัดซื้อเครื่องมือดังกล่าว และ ไม่มีการจัดสรรงบประมาณ 2,500 ล้านบาท ตามที่มีการกล่าวอ้าง
.
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศ การพิจารณางบประมาณทุกด้านยึดหลักความเหมาะสมของเทคโนโลยี ความต้องการของหน่วยบริการ และความคุ้มค่าต่อประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)”
ล่าสุด วันนี้ (4 ต.ค.) นพ. วีระพันธ์ สุวรรณนามัย ได่ออกมาโพสต์ข้อความอีกครั้งว่า
“ทาง สกสว. ชี้แจงแล้วว่า ข่าวการจัดซื้ิอ GRS ไม่เป็นความจริง ซึ่งผมดีใจมากนะครับ แต่…
ข้อมูลจาก อาจารย์ศิริราช รามา จุฬา สถาบันประสาท มช มน มอ บอกว่ามีการติดต่อจริงนะครับ และหลายที่ปฏิเสธไป
อย่างไรก็ตาม เป็นกำลังใจให้ท่านทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามต่อไปครับ
ผมมีหนังสือข้อมูลบางส่วนจากคณบดีและครูแพทย์ ส่งมาให้อ่านครับ
รบกวนทุกท่านแชร์ข้อมูลของผมด้วยนะครับ“