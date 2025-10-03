"ผู้กองแคท" รายงานตัวเป็นปลัดอำเภอศรีสะเกษวันแรก! โชว์ลูกคอร้อง "สาวนาสั่งแฟน"

ร.ต.อ. อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ "ผู้กองแคท" เข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นวันแรก หลังยื่นลาออกจากราชการตำรวจตามที่เป็นข่าว ท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยเจ้าตัวได้ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและกำนันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมสร้างความประทับใจด้วยการโชว์พลังเสียงร้องเพลงอมตะ "สาวนาสั่งแฟน" ของพุ่มพวง ดวงจันทร์ กลางวงประชุม
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ที่ผ่านมา ร.ต.อ. อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือที่รู้จักกันในนาม "ผู้กองแคท" ได้เดินทางเข้ารายงานตัวต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเริ่มต้นปฏิบัติราชการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยคำสั่งย้ายดังกล่าวมีขึ้นภายหลังเจ้าตัวได้ประกาศยื่นหนังสือลาออกจากราชการตำรวจ
โดยในวันเดียวกันนั้น ร.ต.อ. อาทิติยา ได้เข้ารายงานตัวต่อ นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอศรีสะเกษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการทันที และในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นางณัฐพร ส่งสุข ปลัดอำเภอ และ นางสาวชลธิชา พูลทวี ปลัดอำเภอ เพื่อจัดเตรียมสถานที่สำหรับการประชุมประจำเดือน หัวหน้าส่วนราชการและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
บรรยากาศการประชุมประจำเดือนซึ่งนับเป็นการพบปะข้าราชการครั้งแรกของ "ปลัดแคท" ในพื้นที่ศรีสะเกษ เป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่น โดยผู้เข้าร่วมการประชุมรายหนึ่งได้เปิดเผยว่า ในระหว่างการประชุม ปลัดสาว ได้โชว์ความสามารถด้านการร้องเพลง ด้วยการขับร้องเพลงอมตะลูกทุ่งชื่อดังตลอดกาลอย่าง "สาวนาสั่งแฟน" ของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้กับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมได้เป็นอย่างมาก นับเป็นการเริ่มต้นการทำงานในบทบาทใหม่ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่
