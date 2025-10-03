ชาวเน็ตถล่มหนุ่มโพสต์เหยียด “รปภ. พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรู” ถามเงินเดือนเยอะขนาดนี้เลยเหรอ?

โซเชียลเดือดจัด! หลังหนุ่มพนักงานบริษัทโพสต์ เจอ 'รปภ.' พาครอบครัวกินบุฟเฟต์หรูบนเรือเจ้าพระยา ถามแรง "เงินเดือนเยอะขนาดนี้เลยเหรอ?" ชาวเน็ตสวนกลับไม่มีอาชีพไหนต่ำมีแต่ความคิดคนนี่แหละที่ต่ำ
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม“กระทู้ปักหมุด” ในทำนองรู้สึกตกใจ หลังจากที่ตนเองบังเอิญไปเจอ รปภ. ที่บริษัทเดียวกัน พาครอบครัวมากินบุฟเฟต์หรูบนเรือเจ้าพระยา โดยเกิดข้อสงสัยว่าอาชีพนี้ได้เงินเดือนเยอะมากถึงขนาดนั้นเลยหรือไม่?
ระบุข้อความว่า “ไปกินบุฟเฟต์บนเรือล่องเจ้าพระยา ดันเจอ รปภ. บริษัทที่ผมทำงานอยู่ พาภรรยากับลูกสาวมาเดินหัวเราะคิกคักในร้านเดียวกันคือผมแอบตกใจนะครับ เพราะจำได้ว่าเงินเดือนพวกนี้ก็ไม่กี่บาทเอง อยากถามจริง ๆ ว่าเดี๋ยวนี้ รปภ. ได้เงินเดือนเยอะขนาดนี้แล้วเหรอครับ ถึงกล้าพาครอบครัวมากินในที่แบบนี้ ? หรือว่าใคร ๆ ก็เข้าถึงหมดแล้ว ไม่เหลือความพรีเมียมของร้านอีกต่อไป“
อย่างไรก็ตาม หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตตำหนิแนวคิดของเจ้าของโพสต์ โดยมองว่าเป็นความคิดที่แย่ที่ตัดสินคนจากอาชีพ เช่น ไม่มีอาชีพไหนต่ำมีแต่ความคิดคนแบบนี้นี่แหละที่ต่ำ , สมัยนี้มันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะ และไปได้ทุกอาชีพค่ะ ตลก! , อันนี้กระทู้หรือกระบือครับ?