คำสั่งฟ้าผ่า! พระมหาอุเทน ถูกเจ้าคณะสั่งหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวเหยียด “แพรรี่-อ.เบียร์” จนวัดเสื่อมเสีย

พระราชวัชรกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เจ้าคณะ 9 ออกหนังสือเตือนพระมหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต หลังพูดเหยียดเพศสภาพด่า แพรรี่-อ.เบียร์ จากพฤติกรรมดังกล่าวทำให้วัดชนะสงครามเสื่อมเสียหนัก
จากกรณี ดรามาเดือดระหว่างพระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระลูกวัด วัดชนะสงครามฯ ที่ได้มีการกล่าวพาดพิงโดยใช้ถ้อยคำรุนแรงและเหยียดเพศสภาพถึง แพรรี่ ไพรวัลย์, อ.เบียร์ คนตื่นธรรม
ล่าสุด วันนี้ (3 ต.ค.) พระราชวัชรกิจจาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เจ้าคณะ 9 ได้มีหนังสือคำสั่งตักเตือน ถึงพระมหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2568 ระบุว่า ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อทั้งโทรทัศน์ วิทยุ รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับพระมหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต วัดชนะสงคราม ได้ก่อวิวาทะ กล่าวพาดพิงถึงฆราวาส ด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย ไม่เหมาะสม เหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ของฆราวาส ถือเป็นพฤติกรรมก้าวร้าว ไม่สมควรอย่างยิ่งแก่ผู้ที่เป็นสมณะ และไม่ต้องโดยพระพุทธภาษิตว่า “อนูปวาโท อนูปฆาโต” สร้างความวุ่นวายในสังคม จนก่อความเดือดร้อนมาถึงพระสงฆ์ สามเณรวัดชนะสงคราม รวมถึงพระบวรพุทธศาสนา ต้องถูกด่าทอบริภาษรุกรานด้วยวาจาหยาบคาย อันเป็นวจีทุจริตจากบุคคลทั่วไปผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นเหตุให้วัดชนะสงครามได้รับความเสื่อมเสียอย่างรุนแรงจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้เหตุการณ์เช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วคราวหนึ่งวัดชนะสงครามได้ว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา จนทำให้เรื่องสงบลงได้ บัดนี้พระมหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต ได้ก่อเหตุเช่นเดียวกันนี้ขึ้นซ้ำอีก
จึงมีคำสั่งให้ พระมหาอุเทน ปญฺญาปริทตฺโต หยุดพฤติกรรมไม่สมควรดังกล่าวโดยทันที รวมถึงห้ามก่อวิวาทะและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของฆราวาสซ้ำอีก เพื่อความอยู่เป็นสงบของพระภิกษุ สามเณรวัดชนะสงคราม รวมถึงเพื่อความเป็นสมณะของท่านสืบไป สั่ง ณ วันที่ 2 ต.ค. 2568”