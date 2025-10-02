มิจเจอมิจกว่า! สาวหัวใสหลอกกลับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ขอ 100 บาท จนมิจฉาชีพเกือบเสียท่า (ชมคลิป)

โลกออนไลน์สุดฮา หลัง TikTok เผยคลิปหญิงรายหนึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทร.มาหลอกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนฯ แต่เธอกลับต่อรองขอเงิน 100 บาทก่อนเพราะไม่มีแม้ค่ารถ จนคนร้ายถึงกับอึ้งและเกือบใจอ่อนโอนเงิน สุดท้ายถูกชาวเน็ตแซวหนัก “มิจฉาชีพเจอมิจฉาชีพขั้นสูง”
วันนี้ (2 ต.ค.) TikTok "บ้านดุงอัพเดต" ได้โพสต์คลิปวีดีโอขณะมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์ หรือกลุ่มมิจฉาชีพที่ใช้วิธีการโทรศัพท์หลอกลวง ได้โทร.เข้ามาหลอกลวงหญิงรายหนึ่ง โดยหญิงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอได้พูดจาต่อรองกับคนร้าย และอธิบายว่าเธอไม่มีเงินเลย ตอนนี้ใช้ไวไฟของทางวัด และขอให้กลุ่มมิจฉาชีพโอนเงินให้เธอก่อน หากเธอต้องเดินทางไปไหน โดยทางกลุ่มมิจฉาชีพระบุว่ามาจากกรมสอบสวนฯ โดยเธอขอยืมเงินก่อน 100 บาท เพราะหากต้องเดินทางไปแจ้งความไกลเธอไม่มีเงินเลย
มิจฉาชีพได้ถามเธอกลับว่า “รู้สถานะตัวเองไหม” และหลังได้ฟังคำอ้อนวอนพร้อมเสียงที่เศร้าสร้อยอีกหลายประโยค มิจฉาชีพคล้ายใจอ่อน ถามกลับหญิงสาวว่า “คือยังไงนะครับน้อง“ จนกระทั่งทนความรบเร้าให้โอนเงินก่อนเพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่ไหว มิจฉาชีพจึงขอวางสายไป”
ทั้งนี้ หลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ได้มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาสนใจและแสดงความคิดเห็น บางรายตลกมากที่มิจฉาชีพต้องเจอมิจฉาชีพขั้นสูง หลอกมาหลอกกลับจนเกือบเสียท่าโอนเงินให้ผู้เสียหายก่อน
คลิกชมคลิปวิดีโอ