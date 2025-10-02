ผู้เชี่ยวชาญเผย "ฮุน เซน" จ้องฉีก MOU ปี 2000 เหตุทำ "กัมพูชาเสียมากกว่าได้" ชี้ เทคโนโลยี LiDAR สแกนละเอียด แนะคนไทยจับเข่าคุยกัน

อ.ทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง เผยเบื้องหลังที่ ฮุน เซน ต้องการยกเลิก MOU เขตแดนปี 2000 ในรายการ "เรื่องใหญ่ Live Talk" ชี้ชัดว่า เป็นเพราะกัมพูชาเพิ่งตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีสำรวจ LiDAR ที่ถูกบรรจุในการประชุม JBC ครั้งล่าสุด ซึ่งสามารถสแกนภูมิประเทศและ สันปันน้ำ ได้อย่างแม่นยำเทียบเท่าแผนที่มาตราส่วน 1:25,000 ทำให้เห็นข้อเท็จจริงว่า หากดำเนินการตาม MOU นี้ต่อไป กัมพูชาจะ "เสียมากกว่าได้"
เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ในรายการ "เรื่องใหญ่ Live Talk" ตอน บเหลี่ยม “ฮุน เซน” จ้องฮุบ! ดินแดนไทย ที่ถูกนำเสนอทางช่องยูทูปของ "PPTV HD 36" ในบางช่วงบางตอนของรายการอ.ทรงฤทธิ์ โพนเงิน ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ MOU เรื่องเขตแดนไทย-กัมพูชา ปี 2000 เผย กัมพูชาต้องการยกเลิก MOU เพราะมองว่าหากดำเนินการตามข้อตกลงนี้ต่อไป จะทำให้ตนเองเสียเปรียบ
อาจารย์ทรงฤทธิ์ชี้ว่า การใช้เทคโนโลยี LiDAR (Light Detection and Ranging) ซึ่งมีความละเอียดเทียบเท่าแผนที่มาตราส่วน 1:25,000 ทำให้สามารถสแกนและเห็นภูมิประเทศ สันปันน้ำได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องลงพื้นที่สำรวจ ฮุนเซนเพิ่งตระหนักถึงศักยภาพของเทคโนโลยีนี้ในปี 2017 และได้ถูกบรรจุในการประชุม JBC (คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม) ครั้งล่าสุด ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ฮุนเซนมองว่าตนเองจะ "เสียมากกว่าได้" หากทำตาม MOU ต่อไป จึงต้องการฉีกข้อตกลงนี้ทิ้ง
การทำตาม MOU ปี 2000 จะ ป้องกันไม่ให้มหาอำนาจอื่นเข้ามาแทรกแซง ซึ่งมีการระบุชัดเจนใน TOR และ ข้อ 8 ของ MOU ว่า หากการสำรวจไม่ลงตัว ให้มีการเจรจาพูดคุยกันแค่สองประเทศ โดย อาจารย์ทรงฤทธิ์ตั้งคำถามว่า เราต้องการให้แผนที่โบราณที่ฝรั่งเศสทำไว้มาเป็นตัวตัดสินหรือไม่ การกระทำใด ๆ ที่เป็นการสร้างกำแพงหรือรุกพื้นที่ จะกลายเป็น ประจักษ์พยาน ที่ทำให้กัมพูชาสามารถฟ้องศาลโลกได้เร็วขึ้น
สุดท้าย อาจารย์ทรงฤทธิ์เชื่อว่า MOU ปี 2000 เป็นคุณมากกว่าเป็นโทษต่อประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าให้มีการ "จับเข่าคุยกัน" เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของข้อตกลง