แรงจัด! "แพรรี่" โต้ "พระมหาอุเทน" ปมถูกเหยียดเพศ ซัดกลับถาม "ถ้าเรียกท่านว่าหัวโล้น รับได้ไหม?

แพรรี่ ไพรวัลย์ โพสต์โต้ "พระมหาอุเทน" หลังพูดตำหนิ-เหยียดเพศ แพรรี่ และอาจารย์เบียร์ ยัน "ไม่ได้มีปัญหาที่ถูกเรียกว่ากะเทย" ถามกลับ "ถ้าเรียกท่านว่าหัวโล้น ขอทาน จะสมควรหรือ?
จากกรณี พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์ พระนักเทศน์และนักปฏิบัติธรรมชื่อดัง วัดชนะสงครามวรมหาวิหาร ได้ออกมาแสดงทัศนะและตำหนิ อาจารย์เบียร์ ฅนตื่นธรรม (ฆราวาสผู้เผยแผ่ธรรมะ) และ แพรรี่ ไพรวัลย์ (อดีตพระมหาไพรวัลย์) ด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและพูดเหยียดเพศสภาพ อย่างชัดเจน ซึ่งจุดปะทุให้เกิดการตอบโต้กันดุเดือด
ล่าสุด วันนี้ (2 ต.ค.) เฟซบุ๊ก แพรรี่ ไพรวัลย์ ได้ออกมาโพสต์โต้กลับว่า ”ดิฉันไม่ได้มีปัญหาที่ท่านจะเรียกดิฉันว่ากะเทย ตุ๊ดแต๋ว บัณเฑาะก์ ท่านอุเทนน่าจะเข้าใจผิด แต่คนเรามันอยู่ด้วยการให้เกียรติกัน ท่านจะเรียกดิฉันอย่างไรก็ได้ แต่ถ้าดิฉันปฏิบัติแบบเดียวกันบ้าง เรียกท่านว่า หัวโล้น ขอทาน จ๊าดวอก ท่านว่ามันสมควรหรอเจ้าคะ“