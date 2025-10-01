xs
ไม่สนกาลเทศะ! "ลำไย ไหทองคำ" นั่งโซ้ยปลากระป๋องกลางสนามบินออสเตรเลีย ชาวเน็ตติงเรื่องกลิ่นรบกวน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โซเชียลฯวิจารณ์สนั่น หลังลำไย ไหทองคำ “ นักร้องสาวสวย นั่งกินปลากระป๋องอยู่ภายในสนามบินในประเทศออสเตรเลีย ชาวเน็ตติงไม่เหมาะสมหวั่นอาหารส่งกลิ่นรบกวน

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. เพจ “หลังคาบ้าน ทีมลำไย” ได้โพสต์คลิปวิดีโอ “ลำไย ไหทองคำ “ นักร้องสาวสวยชื่อดัง พร้อมทีมงานขณะนั่งกินปลากระป๋องอยู่ภายในสนามบินแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย โดยทางเพจระบุข้อความว่า ”ไทยแลนด์โอนลี่“

อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนั่นโซเชียลฯ เพราะส่วนใหญ่มองว่าแม้จะเป็นที่สาธารณะและไม่มีป้ายห้ามรับประทานอาหาร แต่กลิ่นอาจไปรบกวนผู้อื่นได้  

โดยคอมเมนต์ได้วิจารณ์ถึงการกระทำนักร้องสาว เช่น มันคาวมากนะ คนกินไม่ได้กลิ่น คนที่ไม่ได้กินจะได้กลิ่นคาว , กาลเทศะเนาะ ขนมปังหรืออะไรง่ายๆก็อีกอย่าง , กลิ่นมันแรงมากนะคะ ถ้ากินขนมปัง ยังดีกว่านะคะ

