ช็อก! หนุ่มทำโทรศัพท์หายได้คืน เปิดดูเจอภาพโครงกระดูกคล้ายคนเร่ร่อนดับคาตึกร้าง

ผู้ใช้เฟซบุ๊กเผยทำโทรศัพท์มือถือหาย ก่อนมีชายเก็บได้และส่งคืน แต่เมื่อกลับถึงบ้านเปิดเครื่องดู กลับพบภาพโครงกระดูกปริศนา คล้ายคนไร้บ้านเสียชีวิตในตึกร้างย่านแจ้งวัฒนะ จึงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามพิกัด หวังช่วยเหลือหากผู้ตายมีครอบครัวที่รอคอย
วันนี้ (30 ก.ย.) เฟซบุ๊ก “Kung Nattapon Kff" ได้โพสต์ภาพโครงกระดูก คล้ายคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้าน นอนเสียชีวิต ในตึกร้างสักแห่ง โดยระบุข้อความว่า “เรื่องคือว่าเมื่อเช้ามืดผมได้ทำโทรศัพย์ตกหายตรงข้ามทางเข้าซอยแจ้งวัฒนะ 14 พอตอนเช้าผมได้โทรติดต่อกลับไปขอคืนผมก็ได้ขับรถไปรับแถวๆเซเว่น หน้าซิตี้ รีสอร์ท แจ้งวัฒนะ ได้เจอกับคนที่เก็บโทรศัพท์ไปครับ เค้าเหมือนเป็นคนสติไม่ดีครับ
พอผมกลับมาถึงบ้านเปิดโทรศัพท์ ดูก็เจอรูปนี้ครับเหมือนว่าเค้าเอาไปถ่ายที่เกิดเหตุมา อย่างไรฝากช่วยประสานตามตำรวจ หรือกู้ภัยไปเช็กตามตึกร้าง พิกัดที่ผมส่งรูปไปหน่อยนะครับ เผื่อเค้าอยากได้กลับบ้าน"