ไรเดอร์วอนแอปฯ “เพิ่มช่องน้ำหนักตัวลูกค้า” ก่อนใช้บริการ โอดเจอผู้โดยสารน้ำหนักตัวเยอะทำรถพัง

ไรเดอร์โพสต์วอนทางแอปฯ เพิ่มช่องให้ลูกค้าแจ้งน้ำหนักตัวก่อนจะกดเรียกใช้บริการ ซึ่งอ้างว่าหลังเจอผู้โดยสารที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานทำรถพัง
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. สมาชิกกลุ่มเฟซบุ๊กคนขับรถผ่านแอปพลิเคชัน ได้มีไรเดอร์รายหนึ่งเข้าไปโพสต์ข้อความวอนให้ทางแอปฯ เพิ่มช่องให้ลูกค้าแจ้งน้ำหนักตัวก่อนจะกดเรียกใช้บริการ โอดหลังเจอผู้โดยสารที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน อ้างว่ากลัวรถพัง
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "พี่ๆ คิดว่า ....ควรให้ลูกค้าใส่น้ำหนักตัวเองในแอปฯ เพื่อแบ่งแยกราคาระหว่างคนน้ำหนักตามมาตรฐานกับน้ำหนักเกินมาตรฐานไหมครับ"
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตทั้งไรเดอร์และลูกค้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น คนขับอ้วนล่ะ ลูกค้าเลือกได้ไหม?, รถผมยางแตกเพราะลูกค้า 130 กก. แถมไม่รับผิดชอบอีกด้วย ทุกวันนี้เจอคนน้ำหนัก 90-100 กก.ขึ้นผมยกเลิกอย่างเดียวเลย, 110 กก.+ ไม่รับ โช้ค ยาง เสียหายมาก