ให้ไต้หวันจับมือกับนานาชาติ เพื่อท้องฟ้าที่ปลอดภัย

บทความโดย นายปีเตอร์ หลัน ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
ปี ค.ศ.2024 เที่ยวบินไปกลับระหว่างไทยกับไต้หวันตลอดปีมีจำนวนถึง18,000 เที่ยวบิน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการติดต่อธุรกิจของบุคคล การเดินทางทางอากาศได้กลายเป็นห่วงโซ่สำคัญยิ่งยวดสำหรับสังคมปัจจุบัน
การประชุมสมัชชาองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization, ICAO) ครั้งที่ 42 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กันยายนถึง 3 ตุลาคม ศกนี้ ณ กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ก็มีแผนระยะยาวด้วยสโลแกน“ท้องฟ้าปลอดภัย อนาคตที่ยั่งยืน”(Safe Skies, Sustainable Future) เน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ของทุกฝ่าย (ประกอบด้วยประเทศสมาชิก ประเทศที่มิใช่สมาชิก องค์กร NGO และธุรกิจเอกชนเป็นต้น) ให้ร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์ระบบการบินพลเรือนระหว่างประเทศที่มีความครอบคลุมและยืดหยุ่นอย่างยั่งยืน
ไต้หวันตั้งอยู่ในจุดสำคัญทางภูมิศาสตร์ของเอเชียแปซิฟิก เขตแถลงข่าวการบินไทเป (Taipei Flight Information Region, Taipei FIR) เป็นประตูสำคัญในการเชื่อมต่อกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รับผิดชอบต่อการสัญจรปริมาณมหาศาลของเอเชียตะวันออก และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการขนส่งทางอากาศของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคนี้ ซึ่งรวมทั้งการบินไทย (Thai Airways) และสายกันบินระหว่างประเทศหลายสายต่างก็ใช้เขตแถลงข่าวการบินไทเปทุกวัน
กรมการบินพลเรือนไต้หวันเป็นหน่วยงานหนึ่งเดียวในการกำกับดูแลเขตแถลงข่าวการบินไทเป รับผิดชอบการดูแลบริหารความปลอดภัยการเดินอากาศ อำนวยข้อมูลบริการที่ครบถ้วนสำหรับการบิน และเป็นผู้วางแผนแยกแยะเส้นทางการบินอย่างปลอดภัย และทรงประสิทธิภาพ เป็นหลักประกันของความปลอดภัยและประสิทธิภาพของเครื่องบินผู้โดยสารทุกลำที่ใช้บริการเขตแถลงข่าวการบินไทเป
ไม่ว่าจะในมุมมองของการบริหารความเสี่ยงหรือการดูแลความปลอดภัย ICAO ล้วนควรให้ไต้หวันได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับหน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนอื่นๆ ทั่วโลก โดยให้ไต้หวันได้มีส่วนร่วมกับ ICAO ใช้แพลตฟอร์ม ICAO ในการติดต่อประสานงานอย่างทันท่วงที พร้อมกับได้รับข้อมูลจาก ICAO
กรมการบินพลเรือนไต้หวันสร้างความสอดคล้องกับมาตราฐานการบริหารความปลอดภัยของการบินพลเรือนระหว่างประเทศและได้สืบเสาะรวบรวมข้อมูลที่จำกัดจากช่องทางทางอ้อม ตลอดจนทั้งเชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินอากาศชาวต่างประเทศมาช่วยฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง บัญญัติกฎระเบียบต่างๆ วางระบบและดำเนินการอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้การบริหารควบคุมการเดินอากาศของไต้หวันเป็นระบบที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของ ICAO ตลอดเวลา เช่นได้กำหนดโครงการความปลอดภัยของรัฐ (State Safety Program, SSP) และเร่งร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเสริมสร้างระบบกำกับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือน
ผลงานด้านความปลอดภัยของไต้หวันในปี ค.ศ.2024 คืออัตราการเกิดอุบัติเหตุของเครื่องบินเทอร์โบเจ็ตและเทอร์โบพร็อปในห้าปี (ปี 2020 ถึง 2024) เป็นศูนย์ (0 ครั้ง/ล้านเที่ยว)
พัฒนาการด้านอุตสาหกรรมการบินของไต้หวันก็น่าประทับใจเช่นกัน อาทิ สายการบิน EVA AIR ได้รับยกย่องให้ติดอันดับที่ 7
ของสายการบินปลอดภัยที่สุดของโลกจาก Airline Ratings เว็บไซต์ประเมินสายการบินที่มีชื่อเสียงระดับโลก
นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนกิจการเดินอากาศของไต้หวัน กรมการบินพลเรือนไต้หวันได้พิจารณาตามเป้าหมายการลดคาร์บอนสุทธิของ ICAO และบัญญัติกฎหมายไต้หวันตามโครงการชดเชยและลดคาร์บอนสำหรับการบินระหว่างประเทศ (CORSIA) ขณะเดียวกันก็เริ่มโครงการทดลองใช้เชื้อเพลิงการบินที่ยั่งยืนใน (SAF) เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.2025 ล้วนแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการบินของไต้หวันมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนผ่านสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตลอดเวลาที่ผ่านมา
กรมการบินพลเรือนไต้หวันได้ทุ่มเทเพื่อทำให้เขตแถลงข่าวการบินไทเปรักษามาตรฐานที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยและการให้บริการการเดินอากาศพร้อมปฏิบัติตามมาตรการและมาตรฐานของ ICAO อย่างเคร่งครัด แต่ความพยายามเหล่านี้ยังคงต้องการข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์และครบถ้วน ประกอบกับต้องมีส่วนร่วมการฝึกภาคเทคนิค การฝึกเฉพาะกิจต่างๆ
จึงจะสามารถพัฒนาความปลอดภัยการเดินอากาศและส่งเสริมความปลอดภัยในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ICAO จึงควรให้ความสำคัญกับปัญหาที่กรมการบินพลเรือนไต้หวันไม่สามารถเข้าร่วม ICAO เพื่อการดำเนินนโยบายระดับโลกที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังของ ICAO
ความปลอดภัยด้านการบินไร้พรมแดน ขณะที่ ICAO กำลังประชุมใหญ่ครั้งที่ 42 ณ กรุงมอนทรีออล แคดานานี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะรับกรมการบินไต้หวันในฐานะมืออาชีพ ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีความหมายของ ICAO โดยให้ไต้หวันได้จับมือกับนานาชาติเพิ่มความปลอดภัยการบินและผลประโยชน์จากการพัฒนาอันจะเป็นการทำให้เป้าหมายอนาคตที่ยั่งยืนและท้องฟ้าที่ปลอดภัยของ ICAO เป็นจริง.