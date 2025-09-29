กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจง ยัน "เสบียงเพียงพอ" หลังถูกแฉ "ทหารฐานภูมะเขือกินมาม่า"

กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีหลังวาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร เปิดเผยว่าทหารไทยฐานรอบภูมะเขือกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-ปลากระป๋อง ล่าสุด ทภ.2 ยันมีเสบียงเพียงพอ ไม่ขาดแคลน และได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกาย-ขวัญกำลังใจ
จากกรณี วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายทหาร ออกมาโพสต์ฝากดูแลทหารไทยฐานรอบภูมะเขือกินแต่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป-ปลากระป๋อง พร้อมเผยถึงปัญหาเนื่องจากฝนตกหนัก รถเสบียงจึงไม่ส่ง
ล่าสุดวันนี้ (29 ก.ย.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” ได้โพสต์ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุว่า “กองทัพภาคที่ 2 ขอชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนว่า กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับการดูแลอย่างรอบด้าน ทั้งในเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น โดยมีเสบียงเพียงพอ ไม่ได้ขาดแคลนตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด
ทั้งนี้ แม้ในช่วงเวลานี้จะมีฝนตกหนัก ส่งผลให้เส้นทางบางจุดเกิดความยากลำบากต่อการเดินทาง แต่กองทัพภาคที่ 2 ได้จัดกำลังพลและยานพาหนะสนับสนุนในการลำเลียงเสบียง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กำลังพลทุกนายมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ได้รับการดูแลทั้งด้านร่างกายและขวัญกำลังใจอย่างครบถ้วน
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากำลังพลทุกนายได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด เราไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง และจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติและประชาชนด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลัง“