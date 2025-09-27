ไม่รอด! ตร.จราจรรับเงินใต้โต๊ะ ถูกสั่งให้ออกจากราชการ ก่อนเกษียณแค่ 3 วัน

บทสรุปสุดท้ายของนายตำรวจจราจรไขว้มือรับ "ธนบัตรสีแดง" จากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ถูกสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ พบว่าเขาเหลือเวลาเพียง 3 วันเท่านั้นก็จะถึงกำหนดเกษียณอายุราชการ
จากกรณี ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ เมื่อมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่บันทึกภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรายหนึ่งกำลังพูดคุยกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ก่อนที่ผู้ขับขี่จะยื่นวัตถุคล้ายธนบัตรสีแดงให้ โดยตำรวจนายดังกล่าวได้ไขว้มือมารับด้านหลังและนำเก็บเข้ากระเป๋ากางเกง ก่อนจะแสดงท่าทีสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้ขับขี่รายนั้น
ล่าสุด วันนี้ (27 ก.ย.) เพจ “ดาวแปดแฉก“ อัปเดตความคืบหน้า ระบุมีคำสั่งให้นายตำรวจรายดังกล่าวออกจากราชการเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้พบว่าอีกเพียงแค่ 3 วัน นายตำรวจราวนี้ก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว