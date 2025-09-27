ฮีโร่พยาบาลทหารไทย! ช่วยชีวิตผู้โดยสารต่างชาติแน่นหน้าอกบนเครื่องบิน จนปลอดภัย

ชื่นชม "ร.อ.หญิง นิชานาถ" พยาบาลวิชาชีพ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ หลังช่วยชีวิตผู้โดยสารค่างชาติมีอาการแน่นหน้าอกบนเครื่องบิน จนผู้ป่วยปลอดภัย
เมื่อวันที่ 26 ก.ย. เพจ “ข่าวทหาร” โพสต์ชื่นชมผู้กองพยาบาลทหารที่ช่วยชีวิตผู้โดยสารต่างชาติบนเครื่องบิน โดยทางเพจรายงานว่า “ร.อ.หญิง นิชานาถ ภูวนารถ พยาบาลวิชาชีพ รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ได้ช่วยเหลือผู้โดยสารบนเครื่องบิน เหตุเกิดระหว่างบินสายการบินไทย
โดยผู้โดยสารต่างชาติ มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม ริมฝีปากเริ่มม่วง เหงื่อแตก คลำชีพจรได้เบา วัดความดันไม่ขึ้น มีประวัติเจ็บป่วยเดิม ความดันโลหิตสูง ทานยาประจำ มีแพทย์ ENT
และ ร.อ.หญิง นิชานาถฯ รีบเข้าช่วยเหลือ โดยประเมินอาการต่างๆ และให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ให้ออกซิเจน ให้น้ำเกลือทางเส้นเลือด กลูโคสทางเส้นเลือด
พร้อมทั้งได้แจ้ง ทีมลูกเรือประสาน เตรียมรถพยาบาลมารับ เพื่อส่งต่อ
เมื่อเครื่องแลนด์ มีทีมมารับส่งต่อข้อมูลอาการ และการช่วยเหลือช่วงเกิดเหตุการณ์ ให้ผู้ป่วย admit ที่รพ.สนามบิน นอนรอต่อเครื่อง กลับไปประเทศฟินแลนด์
และล่าสุด นทท.ฝรั่ง..คนไข้ปลอดภัย อาการดีขึ้น สีหน้าสดชื่น หายใจไม่เหนื่อยแล้วน้ำตาลในเลือดปกติ ความดันและชีพจร อยู่ในเกณฑ์ปกติ
นี้คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ พยาบาลทหารไทย ที่ได้ใช้วิชาชีพในการช่วยเหลือ ให้ผู้ป่วยปลอดภัย พร้อมเสมอ ในทุกโอกาส”