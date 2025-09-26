ผบ.ทภ.2 สั่งเฝ้าระวังเข้ม! พบโดรนกัมพูชาบินเหนือปราสาทชายแดน ย้ำ ปชช. ติดตามข่าวสารทางการ

กองทัพภาคที่ 2 สั่งเฝ้าระวังเข้มตามแนว ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังศูนย์ปฏิบัติการฯ สรุปสถานการณ์ล่าสุด ตรวจพบโดรนของฝ่ายกัมพูชาจำนวน 3 ลำ บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายและตาเมือน ขณะที่กองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่น ทภ.2 ชี้มีสิ่งบอกเหตุหลายประการที่อาจนำไปสู่ความไม่สงบ ขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการอย่างเป็นทางการเท่านั้น เพื่อป้องกันความสับสนจาก ข่าวปลอม ที่อาจบิดเบือนสถานการณ์ตามแนวชายแดน
วันนี้ (26 ก.ย.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ได้สรุปสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา โดยเปิดเผยว่า สถานการณ์โดยรวมยังคงมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา
รายงานระบุว่า วันนี้ (26 ก.ย.) กองกำลังไทยได้ ตรวจพบอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ของฝ่ายกัมพูชาในหลายจุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควาย จำนวน 2 ลำ และ บริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมือน จำนวน 1 ลำ
ปัจจุบัน กองกำลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังประจำการตามแนวที่มั่นของตนเอง โดยฝ่ายไทยได้จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการตอบโต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
พร้อมกันนี้ กองทัพภาคที่ 2 ได้ขอความร่วมมือจากประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และผู้ติดตามข่าวสาร เนื่องจากปัจจุบันมีสิ่งบอกเหตุหลายประการที่อาจนำไปสู่สถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนได้ จึงขอให้ประชาชน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือ ข่าวปลอม (Fake News)
กองทัพภาคที่ 2 เน้นย้ำว่า ประชาชนควร ติดตามข้อมูลจากช่องทางอย่างเป็นทางการของส่วนราชการ เท่านั้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป