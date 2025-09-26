ชวนขนลุก! เปิดคลิปพระสงฆ์รับบาตร-ให้พรใคร? เจ้าอาวาสยัน เห็น 3 พ่อแม่ลูกมาใส่บาตร

เปิดคลิปปริศนาพระสงฆ์ 3 รูปยืนรับบาตร-ให้พรใคร ทั้งที่ไร้เงาคนใส่บาตร ด้านเจ้าอาวาสวัดสันป่าตึงวนารามซึ่งเป็นพระสงฆ์ในคลิปยันเห็น 3 พ่อแม่ลูกมาใส่บาตร
วันนี้ (26 ก.ย.) โลกออนไลน์แห่แชร์คลิปชวนขนลุกขณะพระสงฆ์ 3 รูปออกบิณฑบาตรจากคลิปเผยให้เห็นพระสงฆ์ทั้ง 3 รูป ได้เปิดรับบาตรและคุยกับใครก็ไม่รู้ ก่อนที่จะให้พร จนทำให้ผู้ที่พบเห็นกับงงว่าใครมาใส่บาตรพระ จากคลิปจะเห็นเพียงพระ 3 รูปยืนรับบาตรและให้พรเท่านั้น
ต่อมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่วัดสันป่าตึงวนาราม ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อพบกับพระสงฆ์ที่อยู่ในคลิปทั้ง 3 รูปโดยในคลิปมีเจ้าอาวาสวัดสันป่าตึงวนาราม 1 รูปและพระลูกวัดอีก2 รูป โดยพระนคร ฐิตคฺโน เจ้าอาวาสเปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางไปบิณฑบาตรกับพระลูกวัดอีก 2 รูป โดยเช้าวันนี้ประมาณ 06.00 น.โมงกว่าได้ไปบิณฑบาตรที่บริเวณเลียบคลองชลประทานใกล้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตามปกติ ระหว่างนั้นก็เห็นมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งคาดว่าเป็นพ่อแม่ลูกมาใส่บาตรจึงรับบาตรและให้พร
ต่อมา เจ้าของร้านหมูปิ้งและเด็กวัดได้ถ่ายคลิปช่วงดังกล่าวเอาไว้แล้วมาถามว่าหลวงพ่อรับบาตรและให้พรใคร เพราะทั้งโยมที่ขายหมูปิ้งและเด็กวัดก็ไม่เห็นมีใครสักคน พร้อมนำคลิปที่ถ่ายมาให้ดู ยอมรับว่าถึงกับอึ้งเพราะตอนรับบาตรพระ 3 รูป เห็นมีคนหลายคนเหมือนกับพ่อแม่ลูกมาใส่บาตร แต่เมื่อเห็นคลิปแล้วก็พูดไม่ออกเหมือน
ต่อมา ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดดังกล่าวพบกับนายสุพล ชัยมงคล อายุ57 ปี พ่อค้าขายหมูปิ้ง และนายสุทธิพงษ์ หน่อใหม่ อายุ 23 ปี เด็กวัด พร้อมนำผู้สื่อข่าวดูจุดที่พระยืนรับบาตรพร้อมเปิดเผยว่างงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะเห็นพระยืนรับบาตรและคุยกับใครก็ไม่รู้ แถมยังให้พรอีกเลยถามพระว่าเกิดอะไรขึ้นพระก็ยืนยันว่ามีคนมาใส่บาตร แต่เมื่อดูในบาตรก็ไม่เห็นมีอะไร ตนเองก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณของคนตายมาในบาตรเพราะที่ผ่านมาแถวนี้ก็มีคนตายและที่ผ่านมาตอนมาขายหมูปิ้งตนเองก็เคยเจอเหมือนกัน แต่เห็นแค่ลางๆพอหันไปก็ไม่เจออะไรเลยวันนี้ตนเองจึงเอาหมูปิ้งถวายพระและกรวดน้ำให้เขาเช่นกัน
