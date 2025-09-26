ปาฏิหาริย์! หนุ่มรอดชีวิตกลางทะเลพัทยา หลังเรือคว่ำ อาศัย “Apple Watch” ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ

ปาฏิหาริย์กลางทะเล หนุ่มรอดตายหวุดหวิด หลังเรือคว่ำมุ่งหน้าเกาะล้าน คลื่นซัดเรือหนักจนพลิก ความหวังสุดท้ายคือสัญญาณขอความช่วยเหลือจาก Apple Watch ที่ส่งตรงถึงศูนย์ฯ ทำให้รอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์
เกิดเหตุระทึกกลางดึก เมื่อหนุ่มวัย 24 ปี รอดชีวิตอย่างหวุดหวิด หลังพายเรือคายักมุ่งหน้าไปเกาะล้านประสบเหตุถูกคลื่นซัดจนพลิกคว่ำกลางทะเลพัทยา เจ้าตัวไหวพริบใช้ Apple Watch ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ภัยพิบัติทางทะเล ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าให้การช่วยเหลือไว้ได้อย่างปลอดภัย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.00 น. ของวันที่ 25 ก.ย. ศูนย์วิทยุฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินว่ามีผู้ลอยคอขอความช่วยเหลืออยู่กลางทะเล จึงเร่งประสานไปยัง มูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุทันที
ในที่เกิดเหตุบริเวณกลางทะเล เจ้าหน้าที่พบ นายสันติพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี กำลังลอยคออยู่กับ เรือพยัคฆ์ (คาดว่าเป็นเรือคายัคชนิดหนึ่ง) และสัมภาระส่วนตัว จึงรีบให้การช่วยเหลือและนำตัวผู้ประสบภัยเข้าสู่ชายฝั่งได้อย่างปลอดภัย
นายสันติพงศ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเย็นวันเดียวกัน ตนได้ตั้งใจพายเรือจากชายหาดกระทิงลาย มุ่งหน้าไปยัง เกาะล้าน เพื่อจะไปตั้งแคมป์พักผ่อน แต่ระหว่างทาง คลื่นทะเลเริ่มมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ประกอบกับเรือมีน้ำหนักมาก ทำให้ตนไม่สามารถควบคุมเรือไว้ได้ น้ำเริ่มไหลเข้าเรือจนกระทั่งเรือพลิกคว่ำ
Apple Watch ช่วยชีวิตกลางทะเล
หลังเกิดเหตุ นายสันติพงศ์ ได้ตั้งสติและพยายามประคองเรือไว้ ก่อนจะใช้ นาฬิกา Apple Watch ที่สวมใส่อยู่ ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ (SOS) ไปยังศูนย์ภัยพิบัติทางทะเล ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบพิกัดและสามารถเข้าช่วยเหลือเขาไว้ได้อย่างทันท่วงที ท่ามกลางความมืดมิดของท้องทะเล