ยันม่าร์ เอส.พี. คว้ารางวัล Marketing Excellence Awards 2025

ยันม่าร์ เอส.พี. ผู้นำเครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทย ได้รับรางวัลระดับสากลจากงาน “Marketing Excellence Awards 2025” ที่จัดขึ้นโดย MARKETING-INTERACTIVE สื่อชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ นำโดย คุณเรียวสุเกะ ยามากุจิ ประธานบริหาร บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด พร้อมด้วย คุณอิโนะอุเอะ ยูทาโร่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ได้ขึ้นรับรางวัลระดับ Bronze ประเภท Excellence in Brand Awareness จากแคมเปญ “Because You Choose Us” โดยแคมเปญนี้ได้ คุณณเดชน์ คูกิมิยะ ซูเปอร์สตาร์แถวหน้าของเมืองไทยมาเป็นพรีเซนเตอร์ ถือเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์และสร้างการรับรู้ในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ รางวัลนี้ไม่เพียงตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการตลาดของยันม่าร์ในประเทศไทย แต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการตลาดที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลอีกด้วย ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันพุธที่ 17กันยายน ที่ผ่านมา