จับแล้ว!! หนุ่มรัสเซียทำคอนเทนต์เสื่อมบนรถกระบะ โดน 2 ข้อหาหนัก แถมถูกเพิกถอนวีซ่าไล่ออกนอกประเทศทันที

ชาวเน็ตรุมสาป ชายหญิงต่างชาติทำคอนเทนต์ "เซ็กส์ซิ่ง" บนรถกระบะกลางถนนภูเก็ต ล่าสุด โดน 2 ข้อหาหนัก และถูกแบล็คลิสต์ห้ามเข้าไทยตลอดชีวิต
จากกรณี ชายหญิงทำคอนเทนต์มีเพศสัมพันธ์ท้ายรถกระบะ ขณะรถวิ่งกลางถนนในเวลากลางคืน ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยทั้งคู่ไม่มีความเกรงกลัวต่อสายตาของผู้ที่พบเห็น
ล่าสุด วันนี้ (26 ก.ย.) เจ้าหน้าตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต นำโดย พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต, ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต (ตม.),ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต บูรณาการร่วมกันจับกุม ชายชาวต่างชาติ ขณะเตรียมเดินทางไปประเทศเวียดนามได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จึงถูกส่งตัวกลับมายังภูเก็ต เพื่อดำเนินคดีส่งฟ้องศาลต่อไป
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา ชายชาวรัสเซีย 2 ข้อ ได้แก่ กระทำการอนาจารในที่ธารกำนัน และนำข้อมูลอนาจารเข้าสู่คอมพิวเตอร์
ขณะที่ พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต เสนอให้ตำรวจ ตม.ภูเก็ต พิจารณาเพิกสอนวีซ่า และทางผู้กำกับการ ตม.6 มีคำสั่งอนุมัติเพิกถอนวีซ่าแล้ว ทำให้ชายชาวรัสเซียไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อีกต่อไป หลังจาก จะมีการส่งตัวไปยัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเรื่องการเพิกถอน กักตัวจนเสร็จสิ้นคดี และ ส่งกลับประเทศหลังจากนั้นก็จะมีการพิจารณาแบล็คลิสห้าม
ในประเด็นการกระทำในลักษณะนี้ เป็นการทำให้จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยเสียภาพลักษณ์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทำ Content ในเชิงลบ และสร้างความกังวลของประชาชนในพื้นที่ภูเก็ต ดังนั้นในการทำเนื้อหา หรือ Content ลงในโซเชียลมีเดียควรมีการสื่อสารในเชิงบวก เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ