ไทยพีบีเอส ปรับผังใหญ่ ขยายเวลาข่าวค่ำ เริ่ม 29 ก.ย. นี้ 6 โมงเย็น เวลาคุณภาพ กับข่าวที่คุณวางใจ ข่าวไทยพีบีเอส

ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส เตรียมปรับโฉมใหม่ ขยายเวลาเต็มอิ่ม 2 ชั่วโมงครึ่ง ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.30 น.เจาะลึกประเด็นสำคัญ เข้มข้นด้วยรายงานสดจากพื้นที่จริง รอบด้านด้วยเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วน และลึกซึ้งด้วยบทวิเคราะห์จากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เริ่มวันจันทร์ที่ 29 ก.ย. นี้
ไทยพีบีเอส ปรับผังรายการใหม่ ขยับเวลาออกอากาศข่าวค่ำเร็วขึ้น พร้อมขยายเวลาเพิ่มขึ้น เป็น 2 ชั่วโมงครึ่ง ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.30 น. นำเสนอข่าวเข้ม ประเด็นสำคัญ ภายใต้แนวคิด “เวลาคุณภาพ กับข่าวที่คุณวางใจ” ให้เป็นเวลาที่ผู้ชมจะได้เจาะลึก กับประเด็นข่าวสำคัญ การรายงานข่าวจากสถานที่จริงพร้อมทีมข่าวภาคสนามมืออาชีพ สะท้อนมุมมองอย่างรอบด้านจากทุกภาคส่วน พร้อมเจาะลึก กับบทวิเคราะห์ของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า การปรับผังข่าวครั้งนี้ จะเป็นการปรับข่าวค่ำไทยพีบีเอส ให้มีความเข้มข้นขึ้น ด้วย “ข่าวใหญ่ – ประเด็นใหญ่” คือ ข่าวที่มีผลกระทบต่อชีวิตประชาชน หรือเป็นการเปิดประเด็นข่าวสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม หรือคุณภาพชีวิตของผู้คน เพื่อยกระดับการนำเสนอข่าว ที่ไม่เพียงรายงานว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ยังขยายความให้เห็นถึงสาเหตุ ผลกระทบ และร่วมกันทางออก โดยตั้งหมุดหมายช่วงเวลา 18.00 – 20.30 น. ของข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส นี้ให้เป็น “เวลาคุณภาพ” ที่ผู้ชมจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนรอบด้าน และวางใจได้
ด้าน เจษฎา จี้สละ และ วันวิสาข์ ทินวัฒน์ ผู้ประกาศข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส เล่าว่า “ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส” จะมีการปรับรูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย โดยจะไม่ได้เป็นแค่การอ่านข่าว แต่ตัวผู้ประกาศข่าวจะทำหน้าที่เชื่อมโยงข่าวสารที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย รวมถึงการรายงานสดในพื้นที่จริงแบบเจาะลึก ที่สำคัญเรายังเปิดพื้นที่ให้เสียงจากหลากหลายภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วม เพื่อให้ “ข่าวค่ำ ไทยพีบีเอส” เป็นพื้นที่ข่าวของประชาชน ที่สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเปลี่ยนแปลง
ติดตาม ข่าวค่ำไทยพีบีเอส ได้ทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 18.00 – 20.30 น. ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 เริ่มวันจันทร์ ที่ 29 ก.ย. 2568 นี้