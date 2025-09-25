xs
"เซ็นทรัล" จับมือ "คิดโด แปซิฟิค" ประกาศจัดจำหน่าย UPPAbaby แบรนด์รถเข็นเด็กพรีเมียมสัญชาติอเมริกัน ครั้งแรกในประเทศไทย ดึง 'แหวนแหวน ปวริศา' เป็นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมเผยโฉมรถเข็นรุ่นใหม่ล่าสุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพฯ – ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำวงการค้าปลีกไทยจับมือ บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าเด็กคุณภาพชั้นนำที่ครอบครัวทั่วโลกไว้วางใจกว่าเกือบ 20 ปี เดินหน้าขยายตลาดรถเข็นเด็กระดับพรีเมียม ประกาศนำเข้า UPPAbaby แบรนด์รถเข็นเด็กยอดนิยมจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ามาจำหน่ายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ห้างเซ็นทรัล 5 สาขาและ Central App เท่านั้น! ประกอบด้วย ห้างเซ็นทรัลชิดลม, ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์, ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่, ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต และห้างเซ็นทรัลพัทยา พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนแรก 'แหวนแหวน – ปวริศา เพ็ญชาติ' ที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงในฐานะคุณแม่ผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์


โดยงานเปิดตัวแบรนด์ UPPAbaby อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมาณ แผนกแม่และเด็ก ชั้น 5 ห้างเซ็นทรัลชิดลม ภายในงานนอกจากจะมีการเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์คนแรก 'คุณแหวนแหวน – ปวริศา เพ็ญชาติ' แล้ว ยังมีไฮไลต์สำคัญคือการเผยโฉมรถเข็นรุ่นใหม่ 3 รุ่น MINU V3, CRUZ V2 และ VISTA V3 โดยรุ่นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือรุ่นยอดนิยมอย่าง UPPAbaby MINU V3 ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ทันสมัย น้ำหนักเบา และฟังก์ชันการพับเก็บที่ง่ายดายในมือเดียว ซึ่งเป็นรุ่นที่คุณแหวนแหวนและลูกชายเลือกใช้จริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร นำโดยคุณแซนดี้ โลเปส กรรมการผู้จัดการบริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด และ คุณอิสรีย์ ชินสวนานนท์ Omnichannel Category Director - Mom & Kids & Strategy & Online Commercial กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมเซเลบริตี้คุณแม่เมล วิณัฐฐา ศักดิ์วรกุลชัย ร่วมแสดงความยินดีในการเปิดตัวแบรนด์ UPPAbaby ครั้งนี้อย่างเป็นทางการ


คุณแหวนแหวน ปวริศา ในฐานะพรีเซ็นเตอร์คนแรกของ UPPAbaby ได้ร่วมแบ่งปันความประทับใจว่า "ในฐานะคุณแม่ แหวนให้ความสำคัญกับการเลือกของใช้ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสำหรับลูกชายเสมอค่ะ พอได้มาเจอแบรนด์ UPPAbaby โดยเฉพาะรุ่น MINU V3 ก็ประทับใจมากๆ ค่ะ เพราะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแหวนที่ต้องเดินทางตลอดเวลา ทั้งความกะทัดรัด น้ำหนักเบา และการพับเก็บที่ง่ายแค่ใช้มือเดียวทำให้ชีวิตคุณแม่สะดวกขึ้นมากจริงๆ ค่ะ"

UPPAbaby เป็นแบรนด์รถเข็นเด็กและอุปกรณ์สำหรับเด็กระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกในด้านดีไซน์ล้ำสมัย นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย และคุณภาพที่เหนือกว่า เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ที่มองหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย

มาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกรักของคุณ พร้อมเยี่ยมชมสินค้า UPPAbaby ได้แล้ววันนี้พิเศษเฉพาะที่ห้างเซ็นทรัล 5 สาขา ประกอบด้วยห้างเซ็นทรัลชิดลม ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต และห้างเซ็นทรัลพัทยา หรือ ช้อปง่ายทุกที่ ทุกเวลา ผ่านหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างเซ็นทรัล ทั้ง Central App, เว็บไซต์ www.central.co.th, Central Chat & Shop ช้อปและแชตผ่านไลน์ @CentralOfficial หรือ @MyLittleClub และช้อปผ่านเฟซบุ๊กเพจและอินบ็อกซ์ของ Facebook: Central Department Store









