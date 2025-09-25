Hatari เปิดตัวแคมเปญ “พัดลมรุ่นใหญ่ พัดธุรกิจให้ติดลมบน” จับมือ 3 ธุรกิจดัง ได้แก่ Otteri, หัวปลาช่องนนทรี และสุกี้นินจา ร่วมสร้างพลังลมเย็น สนับสนุนและเคียงข้างผู้ประกอบการไทย

HATARI แบรนด์พัดลมชั้นนำของไทย เปิดตัวแคมเปญใหม่ “พัดลมรุ่นใหญ่ พัดธุรกิจให้ติดลมบน” จับมือ 3 ธุรกิจดัง ได้แก่ Otteri Wash & Dry, หัวปลาช่องนนทรี และ สุกี้นินจา ร่วมสร้างพื้นที่ Cool Zone ให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ลมเย็นสบายขณะใช้บริการ ผ่านพัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้วรุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานจริงในหลากหลายพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร ร้านสะดวกซักคาเฟ่ พื้นที่บริการ หรือแม้แต่บ้านที่มีสัตว์เลี้ยงและพื้นที่กลางแจ้ง
คุณชัญญา พานิชตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายและการตลาด บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญ พัดลมรุ่นใหญ่ พัดธุรกิจให้ติดลมบน เกิดจากความตั้งใจของ HATARI ที่อยากเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนเล็ก ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านซักผ้า หรือแม้แต่บ้านที่มีสัตว์เลี้ยงและพื้นที่กลางแจ้ง เราเชื่อว่าความเย็นสบายไม่เพียงช่วยให้ลูกค้ารู้สึกผ่อนคลาย แต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจให้น่ารื่นรมย์และเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นใจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ HATARI ที่มุ่งมั่นอยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเราจึงพัฒนาพัดลมอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่ แรงและทน แต่ยัง ‘ดูดี’ ด้วยพัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้วรุ่นล่าสุด (IQ18M1) ที่มีจุดแข็งคือ “พลังลมแรง 18 เมตร ดีไซน์สวย โมเดิร์น แข็งแรงทนทาน รับประกันนาน 3 ปี ประหยัดไฟ” เป็นการออกแบบเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่มธุรกิจ"
ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญนี้ คือการจับมือกับ 3 ธุรกิจดัง ได้แก่ Otteri Wash & Dry – ร้านสะดวกซักที่ขยายสาขาอย่างรวดเร็ว, หัวปลาช่องนนทรี - ร้านอาหารไทยรสจัดจ้านขวัญใจคนกรุงเทพฯ และสุกี้นินจา – ร้านสุกี้ขวัญใจคนรุ่นใหม่ที่มีแฟนคลับเหนียวแน่น โดยทั้ง 3 แบรนด์ได้ร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาและกิจกรรมร่วมกับ Hatari ผ่านการนำคาแรคเตอร์เฉพาะตัวมาสื่อสารถึงพัดลมรุ่นใหม่ในแบบที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตร พร้อมเปิดพื้นที่ “Cool Zone” ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการได้สัมผัสพลังลมแรงจริงแบบไม่ต้องจินตนาการ เสริมด้วยกิจกรรมสนุก ๆ และสิทธิพิเศษมากมายตลอดช่วงแคมเปญถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2568
“HATARI รู้สึกขอบคุณอย่างมากที่ได้รับความไว้วางใจจากพาร์ทเนอร์ทั้ง 3 แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็น Otteri Wash & Dry, หัวปลาช่องนนทรี หรือสุกี้นินจา ที่เปิดพื้นที่ให้เรานำพัดลมรุ่นใหม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ลูกค้าในร้าน สิ่งนี้ไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางการตลาด แต่คือการร่วมกันออกแบบ ‘บรรยากาศที่ดี’ ให้กับลูกค้าในแต่ละวัน
เรามองว่าทั้ง 3 ธุรกิจเป็นตัวอย่างที่ดีของแบรนด์ไทยยุคใหม่ ที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็ก ๆ และให้คุณค่ากับความสบายใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ เราหวังว่าแคมเปญนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ธุรกิจอื่น ๆ ได้มองเห็นว่า บางครั้งแค่การเลือกใช้พัดลมที่ดีขึ้น ก็อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่ และความรู้สึกของลูกค้าได้มากกว่าที่คิด” คุณชัญญา กล่าว
พัดลมอุตสาหกรรม 18 นิ้ว รุ่น IQ18M1 ถูกออกแบบโดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ และ SMEs เป็นศูนย์กลางของการคิด (Customer Centric) ตั้งแต่งานดีไซน์ที่ร่วมพัฒนากับสตูดิโอจากอิตาลี เพื่อให้พัดลมดูสวยงามกลมกลืนกับพื้นที่ธุรกิจ ไปจนถึงการปรับโครงสร้างภายในให้สามารถมีพลังลมแรงขึ้นถึง18 เมตร ด้วยใบพัดใหม่ 3 ใบที่พุ่งตรงและแรงกว่าเดิม พร้อมประหยัดไฟแม้จะเปิดใช้งาน 10 ชั่วโมงต่อวันตลอดทั้งเดือน ค่าไฟเฉลี่ยก็ไม่เกิน 50 บาท อีกทั้งยังปรับระดับความสูงได้สูงสุด 1.37 เมตร มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีเทาและสีดำ รองรับการใช้งานทั้งในร้านและพื้นที่กลางแจ้ง พร้อมรับประกันมอเตอร์ยาวนานถึง3 ปี ในราคาที่เข้าถึงได้เพียง 2,098 บาท จึงเหมาะทั้งกับเจ้าของกิจการ SME ที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความทนทานในการใช้งาน ไปจนถึงเจ้าของบ้านที่มองหาอุปกรณ์ที่มีดีไซน์ทันสมัย ฟังก์ชันครบครัน เพื่อการดูแลพื้นที่ outdoor ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาพัดลมฮาตาริกับคาแรคเตอร์พาร์ทเนอร์สุดน่ารัก ได้ที่ (https://www.youtube.com/watch?v=t5ieL_sFj50X) (https://www.youtube.com/watch?v=l5fzgdCp5tE)
พร้อมพบกับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ประกอบการ โดยลงทะเบียนรับส่วนลดและข้อเสนอพิเศษ ได้ที่ https://forms.hatari.co.th/industrialfan พิเศษ! ทุกการซื้อ มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมและรับสิทธิประโยชน์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook @HatariOfficial