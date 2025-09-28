พัทยาผงาด! “Pattaya Hospitality Show 2025” ตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลก

สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงาน “Pattaya Hospitality Show 2025” ขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2568 ณ โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการท่องเที่ยวไทย ภายในงานมีการแข่งขัน “Pattaya Hospitality Challenge 2025” ที่รวบรวมสุดยอดนักบริการกว่า 200 ทีมทั่วประเทศ ร่วมประชันฝีมือด้านการบริการ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของเมืองพัทยาในการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีโชว์ศักยภาพ แต่ยังเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการโรงแรมครบวงจร ที่พร้อมยกระดับ "คน" ให้เป็น "หัวใจ" ของการบริการ เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, เมืองพัทยา สมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยว ชลบุรี, สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย, สมาคมเชฟภาคตะวันออก, สมาคมสมาพันธ์เชฟภาคตะวันออก, ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภาคตะวันออก และสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออก กำลังจะถูกจารึกไว้ในฐานะศูนย์กลางแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยอีกครั้ง กับการจัดงาน “Pattaya Hospitality Show 2025” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23–24 กันยายน 2568 เวลา 09.00–18.00 น. ณ โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน
งานนี้ถือเป็นครั้งสำคัญที่เมืองพัทยารวบรวมงานแสดงสินค้าและนักให้บริการอย่างครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานสากล
ไฮไลท์ของงาน
• “Pattaya Hospitality Challenge 2025” การแข่งขันศิลปะการให้บริการกว่า 18 รายการ เช่น การปรุงอาหารโดยเชฟมืออาชีพ การแข่งขันบาร์เทนเดอร์ การทำลาเต้อาร์ต การปูเตียงโรงแรม การแกะสลัก ไปจนถึงการนวดไทยเชิงเวลเนส
• ผู้เข้าแข่งขันกว่า 200 ทีม จากทั่วประเทศ รวมพลังโชว์ทักษะและฝีมือระดับมืออาชีพ
• Hospitality Product & Service Trade Show งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ และเครื่องมือในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ครบจบในที่เดียว
นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมและองค์กรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ที่ร่วมแรงร่วมใจกันยกระดับมาตรฐานการบริการของเราไปสู่ระดับสากล
จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะเมืองพัทยา เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้ความนิยมมาโดยตลอด เรามีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม มีชายหาดที่ติดอันดับโลก มีอาหาร วัฒนธรรม และความสะดวกสบายในการเดินทาง แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้การท่องเที่ยวของเรายั่งยืนได้ ก็คือ “คุณภาพของบุคลากรด้านการบริการ” ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
งานนี้จะเป็นเวทีที่ทำให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถ พัฒนาทักษะ และก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการมืออาชีพ สร้างความภาคภูมิใจทั้งต่อตนเองและองค์กร พร้อมทั้งสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเยือนชลบุรีและเมืองพัทยาในอนาคต
คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา เสริมว่า “Pattaya Hospitality Challenge 2025” จึงไม่ใช่แค่งานแข่งขัน แต่คือ เวทีสร้างมาตรฐานใหม่ของวงการบริการไทย สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนา “คน” สู่ “การท่องเที่ยวคุณภาพ” ที่ยั่งยืน ที่พร้อมบริการในทุกมิติ” และพร้อมตอกย้ำบทบาทของพัทยาในฐานะ เมืองท่องเที่ยวระดับโลก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานอันยิ่งใหญ่นี้23–24 กันยายน 2568 โรงแรมไบรท์ตัน แกรนด์ พัทยา พัฒนาคน พัฒนาการท่องเที่ยว สร้างเมืองพัทยาอย่างยั่งยืน