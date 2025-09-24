"อ.เบียร์" อาการยังน่าห่วง! อัปเดตป่วยหนัก นอน รพ. วันที่ 4 พบน้ำในสมองอักเสบ ปวดหัว-อาเจียนไม่หาย

"อ.เบียร์ 'คนตื่นธรรม' อาการยังหนัก นอน รพ. วันที่ 4 น้ำในสมองอักเสบ อาเจียนไม่หยุด หมอเร่งหาสาเหตุ"
จากกรณี เพจ "คนตื่นธรรม" เผยภาพ "อ.เบียร์" เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังมีอาการปวดหัวรุนแรงจนทนนอนไม่ไหว พร้อมฝากข้อคิดให้ลูกศิษย์พิจารณาเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และไม่ให้ประมาทในการใช้ชีวิต
ล่าสุด เมื่อวันที่ 23 ก.ย. เพจ “คนตื่นธรรม” ได้ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตอาการป่วยของอาจารย์เบียร์อีกครั้ง ระบุข้อความว่า
“นอนโรงพยาบาลวันที่ 4
อาการโดยรวมคือปวดหัว คลื่นใส้ อาเจียน เหมือนอาการปวดหัวจะหาย เวลาที่ได้ทานยา แต่พอยาหมดก็จะปวดเหมือนเดิม ทำให้หลับๆตื่นๆ อาการ น้ำในสมองส่วนหน้ามีค่าอักเสบ ก็ยังหาต้นตอไม่เจอ MRI ฉีดสีแล้ว ตรวจจมูกส่องกล้องแล้ว อัลตร้าซาวด์ช่องท้องแล้ว แต่ยังไม่พบต้นเหตุ ได้แค่รักษาตามอาการ
เมื่อวานมีอาการเวียนหัวมาก จนเวลาสามทุ่มกว่า อาเจียน 2 ครั้ง และปวดหัวมาก พอเช้าหลังทานข้าว อาการดีขึ้น
ตอนนี้ นอนซมแล้ว ก่อนหน้านี้ 3 วันแรกนอนติดเตียงเลย คุยไม่ได้เพลียหลับตลอด มาวันนี้ปกติดี แต่มีอาการมือไม้สั่นตลอด แต่ไม่ปวดหัว ไม่เวียนหัวแล้ว ทรงตัวดี ต้องรอยาหมดฤทธิ์ ว่าจะมีอาการอีกไหม หวังว่าจะดีขึ้น และถ้าดีขึ้นจะขอหมอ ออกพรุ่งนี้เลย
ขอบคุณทุกกำลังใจ ขออนุโมทนาทุกท่าน หายดีเมื่อไหร่ เครื่องด่าชาร์ตแบตเต็มที่ เตรียมตัวเจอกัน อิอิ“