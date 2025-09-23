อาดิดาส ออริจินอลส์ เปิดตัวคอนเซ็ปต์สโตร์สาขาใหม่ ณ เซ็นทรัล พาร์ค พร้อมเผยโฉม adidas Kids แห่งแรกในประเทศไทย ใจกลางกรุงเทพฯ

อาดิดาส (ประเทศไทย) นำเสนอประสบการณ์การช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับสองร้านใหม่ adidas Originals และ adidas Kids ตอบสนองความต้องการของกลุ่มครอบครัว และนักช้อปทุกวัยใจกลางกรุงเทพฯ
โดยครั้งนี้ถือเป็นการเผยโฉมร้าน adidas Kidsแห่งแรกในประเทศไทยที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์สุดสร้างสรรค์ เพื่อเติมเต็มพลัง และจินตนาการให้กับเด็ก ๆ ผ่านสินค้าที่คลอบคลุมทุกโอกาสในการสวมใส่ ทั้ง Sport Performance Collection สำหรับการเล่นกีฬาและ Cartoon Collection ที่ยกทัพมาแบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็น Minecraft Disney Marvel และ Smiley ให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับแฟชั่น และกิจกรรมในทุก ๆ วัน
ภายในร้าน adidas Originals สาขาใหม่ล่าสุดนี้ สาวกสตรีทแฟชั่นจะได้พบกับไอคอนิกสนีกเกอร์มากมาย อาทิ SUPERSTAR SAMBA GAZELLE พร้อมพื้นที่ Maker Lab ดีไซน์ใหม่ให้ลูกค้าได้คัสตอมไอเท็มในแบบที่สะท้อนความเป็นตัวเองได้อย่างไร้ขีดจำกัด อีกทั้งยังมี Fashion Specialist คอยให้คำแนะนำการมิกซ์แอนด์แมตช์ในหลายลุค หลายสไตล์ เพื่อยกรับดับการช้อปปิ้งให้สนุกยิ่งขึ้น และพิเศษสุดสำหรับการฉลองสาขาใหม่นี้ เมื่อช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! หมอน TREFOIL มูลค่า 1,000 บาท (1 ใบต่อใบเสร็จ) ระหว่างวันที่ 4 – 30 กันยายน 2568 หรือจนกว่าของแถมจะหมด
มาสัมผัสประสบการณ์แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันได้แล้ววันนี้ที่ร้าน adidas Originals และ adidas Kids ชั้น 3 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พาร์ค