"บิ๊กแมว" คาดปัญหาไทย-กัมพูชาลากยาวถึงปีหน้า เหตุเจรจา 2 ฝ่ายยังล่าช้า รับคาใจแก้ปัญหายังไม่จบแต่เกษียณไปก่อน

ผู้บัญชาการทหารเรือประเมินปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ยืดเยื้อถึงปีหน้า เหตุการเจรจาระหว่างสองฝ่ายยังล่าช้า ยอมรับยังคาใจแก้ปัญหาไม่จบแต่เกษียณอายุไปเสียก่อน
วันที่ 23 ก.ย. พลเรือเอก จิรพล ว่องวิทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) กล่าวถึง การส่งต่อหน้าที่ผู้บัญชาการทหารเรือ ในโอกาสที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ ว่ามี 4 - 5 เรื่องสำคัญ โดยเฉพาะการปกป้องอธิปไตยของไทย ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน จึงต้องมีการส่งมอบอย่างละเอียด เช่น การวางแผนติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง เช่น การตรึงกำลังในพื้นที่ การผลัดเปลี่ยนกำลังเพื่อลดความเหนื่อยล้าของกำลังพล การจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อรองรับภัยคุกคาม หากในปีหน้าสถานการณ์พัฒนาไปสู่ระดับที่เกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่อง
ผบ.ทร.ยอมรับว่า สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชามีแนวโน้มลากยาวไปถึงปีหน้า เพราะมองว่า การเจรจาระหว่างสองฝ่ายยังล่าช้า แนวโน้มความขัดแย้งจะยืดเยื้อต่อไป แต่ถ้าสามารถบรรลุข้อตกลงตามที่ไทยต้องการได้ ความขัดแย้งก็จะยุติได้เร็ว สิ่งสำคัญคือจะต้องหาจุดลงตัว ที่ประชาชนของทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับ เช่น ต้องใช้คนกลางหรือไม่ แต่ถ้าคุยกันสองฝ่ายแล้วตกลงกันได้ก็ควรยุติตรงนี้
สำหรับการประชุม คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ไทย - กัมพูชา ในพื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) นั้น ขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอของแต่ละฝ่ายได้รับการตอบรับมากน้อยเพียงใด เพื่อให้หน่วยเหนือรับทราบและวางมาตรการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ผบ.ทร. ยอมรับว่า ยังคาใจเรื่องปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังแก้ปัญหาไม่แล้วเสร็จ แต่เกษียณไปเสียก่อน และเชื่อทุกคนก็คาใจด้วย แต่ทุกเรื่องมีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงาน หากเราต้องการข้อตกลงที่นำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน ก็ต้องเกิดจากความเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย