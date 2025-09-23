เมื่อเมียเพิ่มเงินให้! “เบียร์ใบหยก” จัดใหญ่ ฉลองค่าขนมใหม่วันละ 500 บาท ด้วยโปรฯ ลดราคาบุฟเฟต์

”เบียร์ ใบหยก” ฉลองหลังยอดผู้ติดตามในเฟซบุ๊กทะลุ 1 ล้านคน งานนี้ไม่ได้เฮคนเดียว เพราะภรรยาสุดที่รักใจดีเพิ่มค่าขนมให้เป็นวันละ 500 บาท จากเดิม 400 บาท เพื่อฉลองโอกาสดีๆ แบบนี้ เจ้าตัวเลยจัดโปรโมชันสุดปัง บุฟเฟต์โรงแรมใบหยกชั้น 76, 78 แบงก์ม่วงมีทอน
จากกรณีก่อนหน้านี้ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Beerbaiyoke” ผู้บริหารทายาทของตระกูลใบหยก และซีอีโอของบริษัท BNF Holding ได้ออกมาโพสต์ภาพเฟซบุ๊กของตนเองกำลังจะมีผู้ติดตามครบ 1 ล้านคน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดตามอยู่กว่า 9.9 แสนคน โดยเจ้าตัวได้ส่งภาพผู้ติดตามดังกล่าวไปให้ภรรยาสุดที่รักอย่าง บี สุนทรี ใบหยก พร้อมระบุข้อความว่า ตนเองจะมีผู้ติดตามครบ 1 ล้านแล้ว ซึ่งภรรยาได้ตอบกลับว่า ดี และจะเพิ่มเงินรายวันให้เป็นวันละ 500 จากเมื่อก่อนได้รับวันละ 400 บาท และถูกยึดบัตรเครดิตไปหมด
ล่าสุดวันนี้ (23 ก.ย.) เฟซบุ๊กของคุณเบียร์ มีผู้ติดตามครบ 1 ล้านคนแล้ว พร้อมกับที่เจ้าตัวเองโพสต์ภาพว่าวันนี้ตนเองได้รับเงินค่าขนมเพิ่มเป็น 500 บาทแล้ว
และพบว่าโพสต์ล่าสุดเจ้าตัวฉลองได้เงินเพิ่มเป็น 500 บาท จัดโปรโมชันบุฟเฟต์โรงแรมใบหยกชั้น 76, 78 จาก 680 บาท เป็น 499 บาท โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“เนื่องจากภรรยาผมให้เงินผมเพิ่มเป็นวันละ 500...
ฉลองสิครับ! รีบจองครับ !! จัดโปร (แรงที่สุด) บุฟเฟต์ใบหยก!!! ลุยไป 500 มีทอน !!
ฉลอง 1 ล้าน followers
แจ้งโค้ด Beer Baiyoke
รับประทานมื้อกลางวัน ที่ Bangkok Sky ชั้น 76, 78
บุฟเฟต์ซีฟูดนานาชาติ
จากปกติ 690 บาท
ลดเหลือ 499 บาท
ทุกวันจันทร์-ศุกร์**
ห้องอาหารเปิดให้บริการ 11.00-15.00 น.
รับประทานได้ 2 ชม. (ไม่เป็นรอบค่ะ)
เริ่มวันแรก จันทร์ที่ 29 กันยายน 68 ฉลองเงินเดือนออกไปเลยยยยยย ยาวถึง 31 ตุลาคมครับ
ช่องทางการจอง
www.baiyokebuffet.com
โทร. 0-2656-3939
Line : @Baiyokeskyhotel
Facebook : Baiyoke Sky / Baiyoke Buffet
Promo Code : BeerBaiyoke“