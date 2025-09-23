“เสธ.เบิร์ด” เปิดข้อมูลหลักเขตแดนสระแก้ว ชี้ชัดกาสิโน-ชาวบ้านกัมพูชา รุกล้ำไทย

พล.ต.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดหลักฐานหลักเขตแดนสระแก้ว ชี้ “ฮุน มาเนต” ไม่กล้าแตะพื้นที่นี้ เหตุเขมรยอมรับหลักเขตเอง นอกจากนี้ยังพบว่ากาสิโน-ชาวบ้านกัมพูชารุกล้ำเข้าพื้นที่ไทย
เมื่อวันที่ 22 ก.ย. เฟซบุ๊ก "Wanchana Sawasdee" ของ พล.ต.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย ได้โพสต์สรุปหลักแดนที่ จ.สระแก้ว (กองกำลังบูรพา)
ระบุว่า “หลักเขตแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วของกองกำลังบูรพามีทั้งหมด 24 หลัก (หลักที่ 28-51) มีความเห็นตรงกัน ในที่ตั้งหลักเขตแดน 13 หลัก ได้แก่ 29 30 31 32 37 40 41 43 44 45 49 50 51
มีความเห็นไม่ตรงกันในที่ตั้งหลักเขตแดน 11 หลัก
ได้แก่ 28 33 34 35 36 38 39 42 46 47 48
ลักษณะทางกายภาพแนวเขตแดน
28-31 ห้วยโอปะอาว
32-33 ห้วยไทร
33-43 เส้นตรง
43-44 ห้วยระลมระสือ
44-45 เส้นตรง(45 เป็นจุดเลี้ยว)
45-49 เส้นตรง
49-50 คลองลึก
50-51 ห้วยพรมโหด
การที่ลูกแหง่อย่างฮุน มาเนต ฟ้องโลกก็เป็นเพียงกลบเกลื่อนความจริงเท่านั้น และฮุนไม่กล้าเล่นพื้นที่สระแก้วแน่นอนเพราะเสียผลประโยชน์มากเพราะทางการเขมรเซ็นยอมรับหลักแดนเอง การยอมรับหลักแดนก็เท่ากับยอมรับเส้นเขตแดนไปด้วย แม้บางหลักไม่ตรงกันบ้างแต่ก็พอจะประมาณได้ว่าพื้นที่ใดอ้างสิทธิ์ซ้อนกัน พื้นที่ได้เป็นของใครชัดเจน
เมื่อดูจากข้อเท็จจริงแล้วจะพบว่าเขมรได้สร้างกาสิโนล้ำเข้ามาในพื้นที่อ้างสิทธิ์ชัดเจน อีกทั้งยังมีชาวบ้านเขมรที่สร้างที่พักอาศัยล้ำเขตแดนเข้ามาในพื้นที่ของไทยอีกด้วย มาถึงตรงนี้ผมชักเป็นห่วงความปลอดภัยของนายลาย เซียงลี (คนที่เซ็นยอมรับหลักเขตแดนร่วมกันกับไทย) ซะแล้วว่าจะอยู่ดีหรือไม่
อีกประการที่สำคัญ แม้ว่าจะมีค่ายอพยพผู้ลี้ภัย (คำเรียกจากต่างชาติ) อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้วก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด มีมากที่เข้ามาอยู่เอง และบอกได้อย่างชัดเจนว่า ทางเทคนิคประเทศไทยไม่ยอมรับชาวเขมรเหล่านี้ว่าเป็นผู้ลี้ภัยเลย ดังนั้นไม่ใช่เขมรทั้งหมดจะเป็นผู้ลี้ภัย และส่วนมากเป็นพวกหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยไทยได้จัดตั้งหน่วยที่ชื่อว่า “หน่วยควบคุมผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา” ดังนั้น จากนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เรียกเขมรว่าเป็นผู้ลี้ภัย แต่เราจะจำกัดคำนิยามพวกเขมรว่า “ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา”