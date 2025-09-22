CBS จุฬาฯ จัดงาน “CBS Pride Within – Together We Achieve Beyond” เชิดชูเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต สร้างชื่อเสียงให้ประเทศและมหาวิทยาลัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน CBS Pride Within – Together We Achieve Beyond เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่สร้างคุณูปการในหลากหลายด้าน ทั้งวิชาการ นวัตกรรม กีฬา และการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CBS) จัดงาน “CBS Pride Within – Together We Achieve Beyond” เชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตของคณะ ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ มหาวิทยาลัย และคณะ อย่างต่อเนื่อง
โดย รศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ที่ผ่านมามีการจัดงานเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่คณาจารย์และนิสิตอยู่แล้ว แต่ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรด้วย ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนองค์กร
ตัวอย่างเช่น โครงการ “CBS WE CARE” หรือ “โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและให้ความช่วยเหลือนิสิต” ที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายปฏิบัติการ “คนดี ศรีจุฬาฯ” ประเภทกลุ่มบุคลากรยอดเยี่ยมขนาดกลาง เป็นโครงการที่เริ่มขึ้นเมื่อ 3 ปีก่อน ดำเนินการในรูปแบบเชิงรุกและบูรณาการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับนิสิต สร้างเป็นเครือข่ายเพื่อดูแลสอดส่อง ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือนิสิตที่ประสบปัญหาต่างๆ รวมทั้งปัญหาซึมเศร้า สุขภาพจิต ก่อนจะลุกลามไปถึงปลายทาง
“คณะบัญชี เป็นคณะแรกที่ริเริ่มโครงการรับมือกับเรื่องนี้โดยเฉพาะและมุ่งมั่นช่วยเหลือนิสิตให้ทันการณ์ โดยนิสิตไม่ต้องไปรอคิวขอคำปรึกษากับศูนย์สุขภาวะทางจิตของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เองก็รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และได้ประโยชน์จากการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมดูแลตนเองและคนรอบข้างด้วย”
อีกโครงการ Hackathon for Growth: AI Together ที่จุฬาฯ จัดร่วมกับ กูเกิล โดยฝ่ายการเงินและบัญชีของคณะ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท My ChulaGenie โดยได้พัฒนา CBS Genie ขึ้นเป็น chatbot ที่ต่อยอดจาก ChulaGenie เอไอที่มีอยู่ก่อนหน้า เพื่อช่วยลดปัญหาของการทำงาน โดยนำระเบียบการเงินต่างๆ ที่มักมีปัญหาในการเขียนโครงการบริการวิชาการบรรจุเข้าไปในระบบ เพื่อช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านเนื้อหา เอกสาร และงบประมาณ ป้องกันข้อผิดพลาดและลดภาระของผู้ตรวจสอบในคณะ
รศ.ดร.ธารทัศน์ กล่าวอีกว่า “การจัดงานมอบรางวัลแสดงความยินดี นอกจากสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้รับ ที่สำคัญคือ ต้องการให้คนอื่นๆ ได้เห็น ไม่ว่าจะเป็นน้องๆ เพื่อนๆ นิสิต ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้รับรางวัลในปีหน้า แต่อย่างน้อยเกิดแรงบันดาลใจว่าตนเองก็สามารถทำได้ เหมือน Role Models ที่ช่วยสร้างกำลังใจ เป็นแรงผลักให้ก้าวไปถึงจุดนั้นได้”
หนึ่งในรางวัลแห่งความภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติยศของคณะคือ รางวัลป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้ที่ได้รับรางวัลอยู่ในสายการธนาคารและการเงิน
รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และอาจารย์ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ บอกว่า รางวัลนี้มอบให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ซึ่งมีอายุไม่เกิน 45 ปี ที่สามารถผลิตผลงานวิชาการคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่คนอื่นๆ ในการทำงานวิชาการ
“ผมทำงานวิจัยมาไม่ต่ำกว่า 15 ชิ้น กว่าครึ่งเป็นงานเกี่ยวกับเมืองไทย ได้รับการตีพิมพ์ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ ผมได้รับรางวัลและโอกาสมามาก จึงอยากส่งต่อโอกาสเหล่านี้ โดยเฉพาะกับลูกศิษย์ โดยการส่งเสริมและผลักดันเข้าสู่การประกวด รางวัลที่ส่งไปประกวดในปีที่ผ่านมาและภูมิใจที่สุดคือ รางวัล The Best Paper Award ของ ธัญวรัตม์ ลิ้มวัฒนานุกูล ลูกศิษย์ระดับปริญญาโทด้านการเงิน ซึ่งปีนี้ส่งไปประกวด 2 เวที ที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับรางวัลจากทั้งสองเวที
“ทุกปีผมจะชวนลูกศิษย์ให้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นความตั้งใจอยากให้สังคมได้เห็นงานของลูกศิษย์ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกศิษย์ว่างานวิจัยที่ทำไปไม่สูญเปล่า” รศ.ดร.คณิสร์ กล่าว
ขณะที่ คณุตม์ ทรัพย์ทวีชัยกุล นิสิตปี 4 หลักสูตร BBA ผู้ได้รับรางวัล MIT Award ในการแข่งขัน The ASEAN-China-India Youth Leadership Summit 2024 ซึ่งเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้ายว่า การแข่งขันมีด้วยกัน 2 รอบ รอบแรกแข่งในประเทศไทย ส่วนรอบ 2 แข่งที่สิงคโปร์ โดยทีม 4 คนซึ่งแข่งในรอบแรกจะถูกแยกไปรวมกับผู้แข่งจากประเทศอื่นๆ เป็นทีม 6 คน จากผู้เข้าแข่งขัน 180 คน เพื่อคิดนวัตกรรมแผนธุรกิจให้สิงคโปร์มีความยั่งยืนในเชิงธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
“ความท้าทายนอกจากต้องทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในทีมโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารแล้ว เรามีเวลา 5 วันในการหาข้อมูล ลงพื้นที่สำรวจเพื่อตอบโจทย์ในวันสุดท้าย ผมทำหน้าที่เป็นตัวหลักของทีมโดยไม่ทราบว่ามีเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา เข้ามานั่งสังเกตการณ์ระหว่างการแข่งขัน เพื่อคัดสรร 3 คนจาก 180 ผู้เข้าแข่งขัน เข้ารับรางวัลพิเศษ MIT Award โดยได้ทุนเรียน MIT Professional Education 1 คอร์ส ซึ่งผมเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับทุนนี้ โดยพิจารณาจาก 1. บุคลิกที่สามารถเข้ากับทีมได้ง่าย 2. การทำโซลูชันแก้แผนธุรกิจในเวลาที่จำกัด” คณุตม์ บอก
เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของรางวัลความสำเร็จที่นิสิตได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ มหาวิทยาลัย และคณะ ซึ่ง CBS Pride Within – Together We Achieve Beyond ไม่ได้มอบให้กับคนเก่งทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่รวมถึงด้านกีฬาทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เช่น ธนภัสสร คงเกษม นิสิตปี 2 ภาควิชาการบัญชี นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทย ผู้คว้าเหรียญทองจากรายการ SEASA Shooting Championship ซึ่งเป็นการแข่งขันในระดับอาเซียน กล่าวถึงกีฬายิงปืน ต้องมีสมาธิ จึงช่วยให้เธอเรียนได้ดี ในขณะที่การเรียนช่วยเธอด้านการวางตัวเป็นมืออาชีพ ด้าน รมิตา เตรณานนท์ นิสิตปี 2 ภาควิชาการตลาด เจ้าของรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาคาราเต้ระดับอาเซียน Southeast Asian Karate Championship 2025 และเป็นนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เดือนธันวาคมนี้ แสดงความเห็นว่า ในแวดวงกีฬาก็เป็นรูปแบบธุรกิจอย่างหนึ่งที่เธอได้สัมผัสคลุกคลีมาตั้งแต่เด็ก ทำให้เธอตัดสินใจเลือกเรียนการบริหารธุรกิจการตลาด ซึ่งองค์ความรู้จะสามารถช่วยต่อยอดด้านการกีฬาให้กับเธอได้ในอนาคต
รวมทั้ง ชลัมพร วรรัตนธรรม อุปนายกสโมสรนิสิต คณะพณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี ในฐานะบัณฑิตที่เสียสละเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
ไม่เพียงความภาคภูมิใจ ชลัมพรบอกว่า การทำกิจกรรมช่วยพัฒนาตนเองหลายอย่าง การทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้อง รวมทั้งอาจารย์ด้วย เป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องการสื่อสาร เพราะเมื่อกล้าพูดกล้าคุยทำให้เรียนรู้การทำงานในที่ทำงานได้เร็วขึ้น
“’งานมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติ CBS Pride Within – Together We Achieve Beyond เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้น ส่งพลังบวก กำลังใจ เพื่อให้ทุกฝ่ายพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อตนเอง คณะ มหาวิทยาลัย และประเทศชาติ” คณบดี กล่าวปิดท้าย