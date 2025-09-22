"แม่ทัพกุ้ง" ชี้แผนถอนอาวุธเป็นแค่ทฤษฎี เขมรไม่ทำตามมีแต่เพิ่ม ลั่นหากยังยั่วยุไม่คุยอีก ขอบคุณนายกฯ มอบอำนาจทหารจัดการชายแดน

มทภ.2 ขอบคุณ นายกฯ มอบอำนาจทหารจัดการปัญหาชายแดน เผยเขมรไม่มีท่าทีถอนอาวุธหนักตามข้อตกลง GBC มีแต่เพิ่มกำลัง ไม่เชื่อว่าจะทำตามแผน ลั่นเลิกคุย หากยังยั่วยุ บินโดรน-ฝั่งทุ่นระเบิด ด้านกองทัพภาคที่ 1 ถก RBC สัปดาห์นี้ ส่วน กปช.จต.ยังไม่กำหนดวันประชุม เหตุ ศบ.ทก.ให้สำรวจเพื่อทำแผนเปิดด่านใน 1 เดือน
ความคืบหน้าการปฏิบัติตามผลประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย-กัมพูชา (GBC)เมื่อ 10 ก.ย.68 ซึ่งที่ประชุมกำหนดให้มีการถอนอาวุธหนักและยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดน กลับสู่ที่ตั้งปกติ โดยฝ่ายเลขานุการจีบีซี และอาร์บีซี จะหารือกันภายใน 3 สัปดาห์ เพื่อจัดทำแผนดำเนินการ และเริ่มเคลื่อนย้ายกำลังตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยให้คณะผู้สังเกตการณ์ (IOT) มาร่วมสังเกตการณ์
ล่าสุด วันนี้(22 ก.ย.) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนดำเนินการถอนอาวุธหนัก และยุทโธปกรณ์ทำลายล้างสูงออกจากพื้นที่ชายแดนตามผลการประชุม GBC ว่า ฝ่ายกัมพูชายังไม่มีท่าทีที่จะดำเนินการ มีแต่จะเพิ่มกำลังในพื้นที่ ซึ่งยังไม่ชัดว่าจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้หรือไม่ และยังไม่ได้มีการกำหนดการประชุม RBC คาดว่าจะเป็นต้นเดือน ต.ค.นี้
"การทำแผนถอนอาวุธ ก็คงดำเนินการไปอย่างนั้นตามทฤษฎี และเชื่อว่ากัมพูชาก็คงไม่นำไปสู่การปฏิบัติ ต่อไปนี้หากกัมพูชามีพฤติกรรมยั่วยุ เราจะไม่คุยต่อไปแล้ว ปัจจุบันพบว่ากัมพูชายังใช้โดรนบินเข้าพื้นที่อธิปไตยของไทยทุกวัน และยังพบว่ามีการฝังทุ่นระเบิดสังหารบุคคลอยู่เรื่อยๆ" พล.ท.บุญสิน กล่าว
เมื่อถามว่า นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีประกาศให้อำนาจกองทัพตัดสินใจเปิด-ปิดด่านและสร้างรั้วชายแดนเต็มที่ พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ต้องขอบคุณนายกฯ ที่ให้ความเชื่อมั่นและไฟเขียวกองทัพในการแก้ไขปัญหาชายแดน
ทางด้านกองทัพภาคที่ 1 พล.ท.อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 เตรียมประชุม RBC วาระพิเศษ ระหว่างกองทัพภาคที่ 1 และภูมิภาคทหารที่ 5 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24- 26 ก.ย.68 ที่ปอยเปต กัมพูชา ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 1 จะนำแผนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดไปเสนอ รวมถึงการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน จ.สระแก้ว
ด้านกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ( กปช.จต.) ได้เลื่อนการประชุม RBC ออกไปก่อนเนื่องจากมีกรณีการผ่อนปรนด่านจันทบุรี-ตราด เข้ามาในช่วงนั้น และในวันที่ 30 ก.ย.68 ทางศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา (ศบ.ทก.) ได้ให้แต่ละพื้นที่สำรวจเพื่อทำแผนไว้ภายใน 1 เดือน แต่ยังไม่เกิดขึ้น