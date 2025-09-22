“อาจารย์ ม.เกษตรฯ แฉดีลลับกาสิโนกัมพูชา–มาเลเซีย! สงสัยเหตุผลแท้จริงเบื้องหลังอันวาร์เร่งเป็นคนกลางปมชายแดนไทย–เขมร”

ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล แฉเบื้องหลังความสัมพันธ์มาเลเซีย–ตระกูลฮุน เซน หลังฮุน มาเนต ขอให้อันวาร์ อิบราฮิม เป็นคนกลางแก้ปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา ตั้งคำถามเบื้องลึกเกี่ยวกับ “ดีลลับกาสิโน” NagaWorld ที่เคยเอื้อประโยชน์มหาศาลให้นักลงทุนมาเลเซีย ขณะที่ชาวกัมพูชาหลายคนถูกกดค่าแรงและสูญเสียที่อยู่อาศัย ทำให้เกิดคำถามถึงแรงจูงใจแท้จริงของการทูตครั้งนี้
เมื่อวันที่ 21 ก.ย. ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความ เผย ข้อมูลที่น่าสนใจ ฮุน มาเนต นายกฯ กัมพูชา ขอให้อันวาร์ อิบราฮิม นายกฯ มาเลเซีย ช่วยเป็นคนกลางคลี่คลายปัญหาชายแดนไทย–กัมพูชา แต่อดีตมีหลักฐานความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างมาเลเซียกับตระกูลฮุน เซน ผ่าน “ดีลลับกาสิโน” NagaWorld ที่ได้สิทธิพิเศษยาว 70 ปี เอื้อผลประโยชน์มหาศาลให้นักลงทุนมาเลเซีย ขณะที่กัมพูชาเก็บภาษีต่ำ กดค่าแรงแรงงาน และประชาชนถูกไล่ที่ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเหตุผลแท้จริงที่อันวาร์เร่งเข้ามาเกี่ยวข้อง อาจเกี่ยวพันกับผลประโยชน์เชิงธุรกิจมากกว่าการทูต โดยอาจารย์จาก ม.เกษตรฯ ได้ระบุข้อความว่า
“ดีลลับ : รัฐบาลมาเลเซีย & ฮุน เซน
จากกรณีนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชาต่อสายพูดคุยกับนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ขอให้เข้ามาแทรกแซง เพื่อบรรเทาความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จากนั้นนายอันวาร์ อิบราฮิม โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กเรียกร้องให้ไทยนำประเด็นปัญหาที่ค้างคาทั้งหมดเข้าสู่โต๊ะเจรจาผ่านการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม หรือ JBC
ผู้เขียนขอย้อนรอยประวัติศาสตร์บางตอนเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและตระกูลของนายฮุน เซน ในประเด็นกาสิโน
การศึกษาในต่างประเทศรายงานว่า การเกิดขึ้นของ NagaWorld ซึ่งเป็น Entertainment Complex ตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ที่ประกอบด้วยศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ โรงหนังขนาด 2,000 ที่นั่ง โรงแรมห้าดาว ชอปปิ้งมอลล์ สปา สวนน้ำ และที่ขาดไม่ได้คือบ่อนกาสิโน เมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่แล้วเป็น “ดีลลับของนักลงทุนโดยการสนับสนุนของรัฐบาลมาเลเซีย” กับผู้นำประเทศกัมพูชา
กัมพูชาอนุญาตให้มีธุรกิจกาสิโนครั้งแรกในปี 1995 โดย Chen Lip Keong อภิมหาเศรษฐีชาวมาเลเซียในยุคอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเธย์ โมฮัมหมัด ได้รับสิทธิเปิดบ่อนกาสิโนในประเทศกัมพูชาในรัฐบาลภายใต้การนำของเจ้านโรดม รณฤทธิ์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 1 แห่งพรรคฟุนซินเปก และนายฮุน เซน นายกรัฐมนตรีคนที่ 2 แห่งพรรค CPP
ในปี 1997 ภายหลังการรัฐประหารโค่นอำนาจของเจ้านโรดม รณฤทธิ์ รัฐบาลภายใต้บทบาทการนำอย่างเบ็ดเสร็จของนายฮุน เซน ได้มีคำสั่งปิดบ่อนกาสิโนทุกแห่งในกรุงพนมเปญ จนเกิดเป็นข้อพิพาทกับ NagaWorld
อย่างไรก็ดี ในปี 1998 หลังจากที่นายฮุน เซน ได้เดินทางไปมาเลเซียเพื่อเจรจากับ Chen Lip Keong เป็นระยะเวลา 3 วัน ปรากฏว่า NagaWorld กลับได้รับการขยายสิทธิการดำเนินธุรกิจกาสิโนในกัมพูชาเป็นระยะเวลาถึง 70 ปี นั่นคือสิ้นสุดในปี 2065
ในปี 2024 NagaWorld มีรายได้จากบ่อนกาสิโนคิดเป็นประมาณ 96% ของรายได้รวม ในขณะที่รายได้จากส่วนที่ไม่ใช่บ่อนกาสิโนคิดเป็นเพียงประมาณ 4% เท่านั้น
น่าสนใจว่า จากความสัมพันธ์พิเศษระหว่างฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากับนักลงทุนมาเลเซีย ส่งผลให้ Integrated Resort แห่งนี้ได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการ จนมีผลกำไรมหาศาล ในขณะที่ประชาชนชาวกัมพูชาตกอยู่ในสภาพยากจนข้นแค้น เป็นเพียงลูกจ้างระดับล่างที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
ประการแรก รัฐบาลกัมพูชามีนโยบายเอื้อภาษีให้กับธุรกิจกาสิโนมาตลอด เช่น ปี 2024 ธุรกิจ Integrated Resort ใจกลางกรุงพนมเปญมีรายได้หลายหมื่นล้าน แต่ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้เพียงประมาณ 6% ของรายได้รวมของธุรกิจ ส่งผลให้รัฐขาดงบประมาณในการพัฒนาประเทศ
ประการถัดมา ธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรมีการกดค่าแรงลูกจ้าง โดยการรู้เห็นเป็นใจของรัฐบาล เช่น ปี 2023 ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้นำแรงงานที่เรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงให้แก่ลูกจ้างของ Integrated Resort
ประการที่สาม การขยายอาณาเขตการลงทุนของ Integrated Resort ทำให้ชาวกัมพูชาถูกไล่ที่ กลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยจำนวนมาก
การที่นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย กระตือรือร้นที่จะเป็นตัวกลางเพื่อกดดันให้รัฐบาลไทยยุติการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จ.สระแก้ว โดยไม่ได้พิจารณาข้อเท็จจริงว่า เขตดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ แต่เป็นเขตอธิปไตยของไทย ย่อมทำให้คนไทยรวมถึงชาวต่างชาติเกิดความกังขาว่า นายอันวาร์ อิบราฮิม ผู้นำมาเลเซีย มีดีลลับใดกับตระกูลของนายฮุน เซน ดั่งเช่นที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตหรือไม่ อย่างไร“