Transformation beyond boundaries ถึงเวลาปลดล็อกขีดจำกัด และปรับองค์กรให้ไปไกลกว่าเดิม

ที่ Fujitsu ActivateNow Asia 2025 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 งานที่รวมผู้นำที่พร้อมก้าวข้ามกรอบเดิมๆ สู่การเปลี่ยนแปลงที่สร้างการเติบโตได้อย่างมั่นคง รับฟังมุมมองจากผู้นำระดับประเทศ ชี้ให้เห็นภาพใหญ่ของเศรษฐกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรม ไปจนถึงการเจาะลึกกรณีศึกษาระดับองค์กร และ Experience Tracks ที่ให้ท่านเห็นการใช้งานโซลูชันที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจยุคใหม่ พร้อมผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ด้วยความเชี่ยวชาญกว่า 90 ปีของ Fujitsu และ 35 ปีในประเทศไทย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่: https://www.fujitsu.com/global/microsite/fan-asean-2025/thailand/