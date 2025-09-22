รมต.กัมพูชาชี้แจงทุกประเด็น ย้ำเครื่องชั่งสนามบินใหม่ได้มาตรฐานสากล พร้อมให้ตรวจสอบ

จากประเด็นผู้โดยสารสาวรายหนึ่งโพสต์คลิปแฉความผิดปกติของ "เครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋า" ที่สนามบินใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตโช โดยอ้างว่าน้ำหนักกระเป๋าเกินจริงถึง 4 กิโลกรัม ทำให้ต้องจ่ายเงินเพิ่ม งานนี้ทำเอาชาวเน็ตกัมพูชาเสียงแตก ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการโกงผู้โดยสารหรือไม่? แต่ล่าสุด หน่วยงานการบินพลเรือนกัมพูชา และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไม่ทน ออกโรงโต้ทันควัน ยืนยันเครื่องชั่งแม่นยำได้มาตรฐานสากล พร้อมท้าให้มาตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส
จากกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์กัมพูชา หลังจากนักท่องเที่ยวหญิงชาวกัมพูชารายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอร้องเรียนประสบการณ์การใช้บริการที่ท่าอากาศยานนานาชาติเตโช (Techo International Airport) สนามบินแห่งใหม่ล่าสุดของประเทศ โดยอ้างว่าเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของสนามบินแสดงน้ำหนักสูงกว่าความเป็นจริง จนทำให้เธอต้องชำระค่าธรรมเนียมน้ำหนักเกิน ด้านหน่วยงานการบินพลเรือนกัมพูชาออกโรงชี้แจง ยืนยันความแม่นยำของอุปกรณ์และท้าให้ผู้กล่าวหาเข้ามาร่วมตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส
ต้นตอของประเด็นร้อนนี้มาจากคลิปวิดีโอที่นักท่องเที่ยวหญิงคนดังกล่าวได้เผยแพร่ ซึ่งระบุว่าเธอได้ชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา ได้น้ำหนัก 23 กิโลกรัม แต่เมื่อนำมาชั่งที่เคาน์เตอร์เช็กอินของท่าอากาศยานนานาชาติเตโช เครื่องชั่งกลับแสดงน้ำหนักถึง 27 กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงถึง 4 กิโลกรัม เป็นเหตุให้เธอต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับน้ำหนักที่เกินมา
คลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดการถกเถียงเป็นวงกว้างในหมู่ชาวเน็ตกัมพูชา ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีผู้โดยสารอีกรายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นสนับสนุน โดยเล่าว่าเคยประสบเหตุการณ์ทำนองเดียวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ (สนามบินเก่า) ทำให้เกิดการตั้งข้อสงสัยว่าอาจเป็นกลโกงของพนักงานบางกลุ่มที่ต้องการเรียกเก็บเงินจากผู้โดยสารโดยมิชอบ
ล่าสุด วันนี้ 22 ก.ย. นายซิน จันเสรยวุธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและโฆษกการบินพลเรือนกัมพูชา ได้ออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่าเครื่องชั่งน้ำหนักที่ติดตั้ง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเตโชทุกเครื่อง เป็นเครื่องชั่งที่มีความแม่นยำสูงและได้มาตรฐานสากล
"เครื่องชั่งน้ำหนักของเราได้รับการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคจากทีมผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ไม่สามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขเพื่อเรียกเก็บเงินเกินจริงจากผู้โดยสารได้" นายจันเสรยวุธกล่าว