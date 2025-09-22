xs
กัมพูชาการละคร! หมอธวัชชัยจับโป๊ะคนไข้เขมรบาดเจ็บสาหัส แต่หมอทำสิ่งนี้ (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หมอธวัชชัยโพสต์แฉวงการแพทย์เพื่อนบ้าน จับโป๊ะฉากรักษาผู้ป่วยวิกฤตกลาง ER แฉหมอ-พยาบาลจัดท่าถ่ายรูปขณะคนไข้บาดเจ็บสาหัส พร้อมตัังคำถามถึงมาตรฐานการแพทย์เพื่อนบ้าน ผู้บาดเจ็บวิกฤตสัมภาษณ์ยาวได้อย่างไร แถมพบพยาบาลคำนวณน้ำเกลือแบบเหนือวิทยาศาสตร์

วันนี้ (22 ก.ย.) เฟซบุ๊ก "Tavatchai Kanchanarin" ของ นายแพทย์ ธวัชชัย กาญจนรินทร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “อาจารย์หมอธวัชชัย” เป็นบุคคลที่ปรากฏข้อมูลในสื่อหลายแห่ง โด่งดังจากความเกี่ยวข้องกับคดีการตายของ “แตงโม” นิดา พัชรวีระพงษ์ โดยหมอธวัชชัยได้โพสส์ภาพพร้อมแสดงความคิดเห็นถึงเขมรการแพทย์ไว้หลายโพสต์

เช่น “กัมพูชาการละคร เป็นทั้งหมอ นักแสดง และผู้กำกับ ขณะที่สื่อ Kampuchea TV กำลังอัดวิดีโอสัมภาษณ์ผู้ป่วยเตียง ER04 Khmer Times ก็ต้องการภาพขณะรักษาผู้ป่วยเตียง ER03 ด้วยความรีบหมอจึงแปะหูฟังผ่านผ้าห่ม แอ็กท่าถ่ายรูป แล้วกลับมาสั่งให้เอาหัวเตียง ER04 ขึ้น ช่างภาพว;ดีโอมันก็ถ่ายไม่สน H สน T ว่าข้างหลังกำลังจัดฉากถ่ายรูป ต้องยกนิ้ว (ไหนดี)”

“ให้เขมรการแพทย์ ผู้บาดเจ็บวิกฤต (critically injured) ให้สัมภาษณ์ได้นาน อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย พยาบาลเขมรสามารถคำนวณอัตราการไหลของน้ำเกลือได้ ไม่ต้องจับเวลานับหยด ไม่ต้องกลัวน้ำท่วมปอด (ดูจากท้ายคลิป ไหลเร็วไหม) มอนิเตอร์ Nihon Kohden ของญี่ปุ่นเชียวนะ พอเห็นชื่อโรงพยาบาลถึงบางอ้อ อย่าบอกนะว่าญี่ปุ่นบริจาคสร้างโรงพยาบาลให้”

และอีกโพสต์ระบุว่า “หมอเขมรเก่งมาก ฟังเสียงทะลุผ้าห่ม สุดยอดวิชาเดียวกัน”

คลิกชมคลิปวิดีโอ







