เผยภาพขยะทะเล! นับหมื่นชิ้นเกยหาดบางแสน หลังคลื่นแรง–น้ำขึ้นพัดเข้าฝั่ง

เพจดังโพสต์ภาพชายหาดบางแสนเต็มไปด้วยขยะนับหมื่นชิ้น ทั้งตะกร้า ถัง กระสอบ และเศษพลาสติกเก่ามีตะไคร่เกาะ คาดเป็นขยะที่ลอยกลางทะเลถูกคลื่นแรงและน้ำขึ้นในช่วงเย็นพัดเข้าหาฝั่ง ขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมเข้าทำความสะอาดหลังนักท่องเที่ยวยังพักผ่อนจำนวนมาก
วันนี้ (21 ก.ย.) เพจ“ชอบจังบางแสน” โพสต์ภาพขยะเกลื่อนชายหาดบางแสน โดยระบุข้อความว่า “ขยะนับหมื่นชิ้นเกยชายหาดบางแสน ในเย็นวันนี้ บรรยากาศเย็นวันนี้ พบขยะครัวเรือนจำนวนมาก เกยริมหาด เช่น ตะกร้า ถัง กระสอบ เศษซากพลาสติก สังเกตแล้วเป็นขยะเก่าที่ลอยในทะเล มีตะไคร่เกาะ
เนื่องด้วย 1-2 วันนี้มีลมพัดเข้าหาดคลื่นแรงและเป็นช่วงน้ำขึ้นตอนเย็นทำให้ขยะจากกลางทะเล เข้ามาเกยหาดบางแสนเรื่อยๆ เจ้าหน้าที่รอพื้นที่ว่าง เนื่องจาก นทท. จำนวนมากยังพักผ่อน เพื่อจะดำเนินการเก็บทำความสะอาด
18.20 น. / 21 กันยายน 2568”