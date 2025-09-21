เปิดหน้า “ออกญาตรีเพียบ” ผุดโครงการเมืองใหม่-กาสิโน ติดพรมแดนบ้านชำราก เบื้องหลัง “บิ๊กเล็ก” อยากเปิดด่าน?

เปิดชื่อ “ออกญา ตรีเพียบ” เศรษฐีเขมรเส้นสาย “บุน รานี” เมียฮุนเซน ผุดเมืองใหม่ “ทมอดาซิตี้” วางแผนสร้างคอนโดหรู 1 หมื่นห้อง พ่วงกาสิโน-โรงแรม 5 ดาว ติดชายแดนบ้านชำราก จ.ตราด แต่มีปัญหาบุกรุกพื้นที่ไทย 1 ใน 17 จุดที่กองทัพเรือกำลังเร่งเคลียร์ ขณะ “บิ๊กเล็ก” รมว.กลาโหมจับมือฝ่ายกัมพูชาอยากเปิดด่านด้าน จ.ตราด อ้างเป็นพื้นที่ไม่มีปัญหา ท่ามกลางคำถามอยากเปิดด่านหรือเปิดบ่อนกันแน่
ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” หรือ “สนธิทอล์ก” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงกรณีเมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามรับรองผลการประชุมคณะกรรมการช่วยแดนทั่วไป (GBC) กับกัมพูชา โดยมีข้อ 5 ที่ระบุว่าจะพิจารณาเปิดด่านชายแดน โดยเริ่มจากพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาด้านความมั่นคงก่อน เช่นจังหวัดจันทบุรี-ตราด แต่ต่อมาวันที่ 17 ก.ย.กองทัพเรือได้เผยแพร่ข้อมูลว่าในพื้นที่จังหวัดตราดมี 17 จุดที่กัมพูชายังรุกล้ำเขตแดนละเมิด MOU2543 ซึ่งถือเป็นการ “ตบหน้า” พล.อ.ณัฐพลอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. หลังการประชุม GBC ที่จังหวัดเกาะกง พล.อ.ณัฐพล ได้ลงนามและจับไม้จับมือกับ นายเตีย เซยฮา รัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชา โดยมีข้อตกลง 5 ข้อ โดยในข้อที่ 5 ระบุว่า “ผ่อนปรนการผ่านแดน พื้นที่แนวชายแดนบางจุดที่ไม่มีปัญหา ด้านความมั่นคง เพื่อลดผลกระทบภาคธุรกิจ มอบหมายให้ RBC หารือความเป็นไปได้ อาจเริ่มที่ จันทบุรี และตราด ก่อน”
อย่างไรก็ตาม ต่อมาวันพุธที่ 17 กันยายน กองทัพเรือไทยได้เปิดเผยภาพกราฟิกแสดง “พื้นที่ 17 จุดในจังหวัดตราด ที่กัมพูชารุกล้ำเขตแดนอธิปไตยไทย” โดยละเมิดข้อตกลง MOU 2543 อย่างชัดเจน ตั้งแต่ ตำบลชำราก, ตำบลแหลมกลัด, ตำบลไม้รูด เรื่อยลงไปจนถึง ตำบลคลองใหญ่ และ ตำบลหาดเล็ก โดย 17 จุดที่กัมพูชารุกล้ำ นั้นแบ่งเป็น อ.เมืองตราด ต.ชำราก 4 จุด ต.แหลมกลัด 6 จุด อ.คลองใหญ่ ต.ไม้รูด 5 จุด ต.คลองใหญ่ 1 จุด และ ต.หาดเล็ก 1 จุด
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและหน่วยทหารกัมพูชาได้หารือกันเพื่อให้กัมพูชารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นฐานทหารออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณบ้านชำรากทั้ง 3 จุดก่อน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์และการเก็บกู้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งฝ่ายกัมพูชาตอบรับข้อเรียกร้องของฝ่ายไทย แต่จะต้องติดตามผลการดำเนินการต่อไป
ทั้งนี้ จุดที่กัมพูชารุกล้ำ ที่ร้ายแรงที่สุดอยู่ที่บ้านชำราก อ.เมือง จังหวัดตราด ที่มีนายทุนกัมพูชาจับมือกับนายทุนจีน ด้วยความรู้เห็นของนายทุนฝั่งไทยเข้ามารุกล้ำสร้างกาสิโน และเมืองใหญ่โต
แม้ว่า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา , กรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร รวมทั้ง สภาความมั่นคง เดินทางมาติดตามสถานการณ์ชายแดน และทางฝ่ายหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด, ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 (ชค.ทพ.นย.ที่ 3) ได้บรรยายสรุป พร้อมทั้งชี้แจง ถึงปัญหาในเรื่องนี้มาโดยตลอด
เนื่องจากมีความพยายามในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านท่าเส้น เชื่อมกับบ้านทมอดา ต.เวียงเวล อ.เวียงเวล จ.โพธิสัต แต่ฝ่ายไทยไม่ยอม เนื่องจากฝ่ายกัมพูชา มีการก่อสร้างอาคารคาสิโนหลังที่ 2 และบ้านพักทหารชายแดน ล้ำเข้ามาในพื้นที่เขตแดนไทย และไม่ยอมรื้อถอนออกไป แม้ฝ่ายนักธุรกิจ จ.ตราด จะให้งบประมาณรื้อจำนวน 3 ล้านบาท แต่รัฐบาลกัมพูชาไม่ยินยอม
จึงยังไม่มีการเปิดจุดผ่านแดนแห่งนี้ แม้จะมีภาคเอกชนของจังหวัดตราด และฝ่ายการเมืองของ จ.ตราด พยายามผลักดัน หลังจากมีการทุ่มงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท สร้างถนน 4 เลนเข้ามาเชื่อมกับถนนที่ฝ่ายกัมพูชาสร้างมาเชื่อมก็ตาม
แหล่งข่าวในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดตราดยืนยันว่า กาสิโนแห่งนี้เจ้าของคือ “ออกญา ตรี เพียบ (Try Pheap)” มหาเศรษฐีเขมร ที่ได้สัมปทานในการทำป่าไม้ทั้งหมดในเขมร ทั้งฝั่งชายแดนเขมร-เวียดนาม และ ชายเขมร-ไทย โดยผ่านคอนเนคชันสาย นางบุน รานี ภรรยาของนายฮุนเซน โดยไปจับมือกับทุนจีน หวังพัฒนาพื้นที่ชายแดนตรงนี้ให้เป็นเมืองใหม่โดยใช้ชื่อว่า “ทมอดาซิตี้”
อย่างไรก็ตาม “ตรี เพียบ” นั้นก็มีความขัดแย้ง ไม่กินเส้นอยู่กับ “นายพัด สุภาภา” หรือ “ออกญา ลี ยงพัด (Ly Yong Phat)” หรือบางคนก็เรียกว่า “เสี่ยพัด” สมาชิกวุฒิสภาและนักธุรกิจชาวกัมพูชาเชื้อสายจีนและไทยเกาะกง ซึ่งถือเป็นมหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งของกัมพูชา และเป็นสายตรงของฮุนเซน และมีความสนิทสนมกับฝั่งไทยมาตั้งแต่ยุครัฐบาล “บิ๊กจิ๋ว” พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รวมไปถึงคนใกล้ชิดอย่าง พล.อ.วิชิต ยาทิพย์แล้ว (ส่วนตรี เพียบ นั้นเป็นสายตรงบุน รานี)
โดย “เสี่ยพัด” นั้นคัดค้านการสร้างถนน 4 เลนจากฝั่งไทยเข้าไปเชื่อมกับฝั่งกัมพูชา ซึ่งข้อมูลในเบื้องลึกแล้วทราบกันดีว่า “เสี่ยพัด” นั้นเป็นเจ้าพ่อธุรกิจสีเทา-ดำ ไม่ว่าจะเป็นบ่อนกาสิโน และคอลเซ็นเตอร์ ที่ยึดครองพื้นที่ในเขตเกาะกงซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงไม่อยากให้ใครมาทาบรัศมี หรือ แย่งลูกค้า
ทั้งนี้ “ออกญาตรี เพียบ” วาดฝันเอาไว้ว่าจะสร้าง “ชุมชนชาวจีนใหม่” ที่มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งการสร้างคอนโดมีเนียมกว่า 10,000 ห้อง โดยจะทำเป็นระยะไป 5 ระยะ เริ่มต้นจำนวน 1,000 ยูนิต สร้างโรงแรมหรู 5 ดาว, สร้างกาสิโน, สร้างภัตตาคาร
“เพราะฉะนั้นแล้ว การจับไม้จับมือระหว่าง พล.อ.ณัฐพล กับ พล.อ.เตีย เซียฮา ของเขมรโดยระบุว่า ให้เปิดด่านในพื้นที่ที่ไม่มีความขัดแย้งอย่างจันทบุรี กับ ตราด เพื่อลดผลกระทบทางธุรกิจ โดยชักแม่น้ำทั้งห้า อ้างว่ามีประเทศที่ 3 อย่างญี่ปุ่นออกมากดดันเรื่องนี้ จริง ๆ แล้วเหตุผลเบื้องลึกอีกอย่างหนึ่งที่ไม่มีการพูดถึงก็คือ การเปิดด่าน เพื่อเปิดบ่อน และเพื่อสานฝัน เมืองใหม่ ทมอดาซิตี้ บ่อนกาสิโนของ ออกญาตรี เพียบ ให้กลายเป็นความจริงได้เร็วขึ้นนั่นเอง” นายสนธิ กล่าว