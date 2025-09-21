เขมรแถตามเคย อ้างแผนที่หลักเขตบ้านหนองหญ้าแก้วยังไม่ใช่เอกสารยืนยันเขตแดน

สำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนกัมพูชาอ้างเอกสารผลสำรวจหลักเขตที่ 42 และ 43 บริเวณบ้านหนองหญ้าแก้ว ที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อปี 2559 ยังไม่ใช่แผนที่หรือเอกสารยืนยันแนวชายแดน
ภายหลังจากที่ เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ได้เผยแพร่ภาพเอกสารข้อตกลงไทย-กัมพูชาที่ลงนามร่วมกันเมื่อปี 2559 ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าบริเวณที่ชาวกัมพูชาไปประท้วงและรื้อลวดหนามนั้น อยู่ในเขตอธิปไตยไทย 100% โดยอยู่ห่างจากเส้นเขตแดนประมาณ 250 เมตร ไม่ใช่พื้นที่อ้างสิทธิ์ โดยเอกสารดังกล่าวฝ่ายไทยลงนามโดย พ.อ.ชาคร บุญภักดี (ปัจจุบันคือ พล.ท.ชาคร บุญภักดี เจ้ากรมแผนที่ทหาร) ฝ่ายกัมพูชาลงนามโดย นาย ลาย เซียงลี (ឡាយ សៀងលី) ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองเทคนิคและการสำรวจ สำนักเลขาธิการหน่วยงานแห่งชาติรับผิดชอบเรื่องพรมแดนในขณะนั้น และปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกิจการชายแดนของกัมพูชานั้น
ล่าสุดวันนี้ (21 ก.ย.) สำนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนกัมพูชาได้ออกแถลงการณ์อ้างว่าเอกสารที่เพจเฟซบุ๊กดังกล่าวโพสต์นั้นเป็นเพียงแผนที่แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์และตำแหน่งของหลักเขตแดน ซึ่งเป็นภาคผนวกของบันทึกการประชุมลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 และภาคผนวกของบันทึกการประชุมลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ของทีมสำรวจร่วมกัมพูชา-ไทย เกี่ยวกับผลการสำรวจตำแหน่งที่แน่นอนของหลักเขตแดนที่ 42 และหลักเขตแดนที่ 43 ซึ่งจัดทำขึ้นในยุคฝรั่งเศส และไม่ใช่แผนที่หรือเอกสารยืนยันแนวชายแดนแต่อย่างใด
พร้อมกับอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กัมพูชายังไม่สามารถตกลงเรื่องการกำหนดเขตแดนขั้นสุดท้ายได้