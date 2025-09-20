หนุ่มขี่จยย.ฝ่าทางม้าลายหน้าโรงเรียน ไม่สน รปภ.โบกธง ก่อนบานปลายหยิบมีดขู่

เหตุระทึกหน้าโรงเรียนดัง เมื่อชายขี่จักรยานยนต์ฝ่าทางม้าลายไม่ชะลอ แม้มี รปภ.โบกธงให้หยุด ก่อนบานปลายถึงขั้นชักมีดขู่ โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ขณะที่โลกออนไลน์รุมวิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวอย่างหนัก
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Nakorn Teingtorng” ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอความยาวกว่า 1 นาที สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง โดยคลิปดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์ขณะชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนและประชาชนกำลังข้ามถนน แม้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ยืนโบกธงส่งสัญญาณ แต่ผู้ขับขี่กลับไม่ชะลอความเร็วและพุ่งตรงผ่านไป
รปภ.จึงใช้ธงฟาดไปที่หน้าผู้ขับขี่ ทำให้ชายคนดังกล่าวไม่พอใจ หยุดรถแล้วหยิบมีดออกจากรถจักรยานยนต์ เดินตรงเข้าหา รปภ. หวังทำร้ายร่างกาย โชคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาห้ามได้ทันจึงไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ต่อมา ผู้โพสต์ได้เผยแพร่แชทการสนทนากับผู้ขับขี่ ซึ่งอ้างว่าตนถูก รปภ.คนดังกล่าวหาเรื่องมานาน และมักกั้นไม้กั้นเฉพาะตนอยู่เสมอ ส่วนมีดที่พกไว้ใต้เบาะนั้น ระบุว่าเป็นอุปกรณ์ใช้ทำงานเก็บยอดกระถิน โดยได้รับการอนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านแล้ว.