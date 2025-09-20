หนุ่มขับรถเฉียดสกู๊ตเตอร์บนถนน 4 เลนส์ บางนา-ตราด เผยนาทีระทึก หวั่นเกิดเหตุสลด

ผู้ใช้รถยนต์โพสต์ระบายประสบการณ์เฉียดอุบัติเหตุ ขณะขับขี่บนถนนบางนา-ตราด เจอกับสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าขี่อยู่เลนขวาสุดด้วยความเร็วสูง วอนผู้ใช้รถประเภทดังกล่าวคำนึงถึงความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 19 ก.ย. เพจ "ShowMocyc.com" เล่าประสบการณ์ที่เกือบจะกลายเป็นอุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนน โดยระบุว่าขณะที่กำลังขับรถยนต์อยู่บนถนน 4 เลนส์เส้นบางนา-ตราด ในเลนขวาสุดด้วยความเร็วประมาณ 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และกำลังจะลงจากสะพาน ได้มีสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าคันหนึ่งขับขี่มาด้วยความเร็วจากทางด้านหลังและอยู่เลนขวาสุดเช่นกัน ทำให้ตนเองเกือบจะเปลี่ยนเลนเข้าชน
ผู้โพสต์ได้แสดงความกังวลต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยกล่าวว่า "ขนาดรถคุณมันเล็กครับ เล็กจนต้องมองกระจกมองข้างให้นานขึ้น ซึ่งมันก็เสี่ยงกับผมเช่นกันถ้่วมัวแต่มองกระจกข้างจนดูทางข้างหน้าไม่ทัน"
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัวว่า "และที่สำคัญในรถผมมีลูกอายุ 3 ขวบอยู่ ผมกับลูกถ้าชนคุณก็มั่นใจครับว่าชีวิตผมและลูกยังปลอดภัย แต่ถ้าผมหักหลบคุณไปชนแบริเออร์แล้วเลวร้ายที่สุดผลลัพธ์คือ นั่นแหละครับ ชีวิตผมกับลูกจะเป็นอย่างไร"
โพสต์ดังกล่าวได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยของการใช้สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าบนถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่นและใช้ความเร็วสูง หลายความคิดเห็นแสดงความห่วงใยต่อทั้งผู้ขับขี่รถยนต์และผู้ขับขี่สกู๊ตเตอร์ ขณะที่บางส่วนเรียกร้องให้มีกฎหมายหรือข้อบังคับที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะประเภทนี้บนท้องถนนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต