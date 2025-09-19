มาเรื่อยๆ ทภ.2 พบโดรนเขมรบินปราสาทพระวิหาร-โดนตวล-ตาควาย-ช่องสายตะกู รวม 28 ลำ

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ขอแถลงสถานการณ์การตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ประจำวันที่ 19 กันยายน 2568
สถานการณ์โดยรวม
ตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชา โดยตรวจพบโดรนบริเวณพื้นที่ปราสาทพระวิหาร - โดนตวล 12 ลำ, ปราสาทตาควาย 15 ลำ และช่องสายตะกู 1 ลำ ปัจจุบันกองกำลังทั้ง 2 ฝ่าย ยังคงวางกำลังตามแนวที่มั่นของตนเอง ฝ่ายไทย จัดกำลังพลประจำจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม และเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติตอบโต้ตามสถานการณ์
การดำเนินงานด้านจิตอาสา
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบก ที่ 25 รับมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคจาก คณะมิตรประชา 01 มีนบุรี โดยมี พลตำรวจโท อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร รองประธานฯ เป็นผู้มอบสิ่งของ และมีกำลังพล ประชาชนจิตอาสา ร่วมรับมอบ ขนย้ายสิ่งของ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน ไทย – กัมพูชา ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดศรีสะเกษ นางสาว ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในโครงการ “วัฒนธรรม ฟื้นฟูหัวใจ สร้างกำลังใจพี่น้องชายแดนศรีสะเกษ” ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2568 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ เพื่อสร้างสิริมงคล และพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อฟื้นฟูขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, นายอำเภอภูสิงห์,ศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ทหาร ตำรวจ, ผู้นำชุมชน, นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความร่วมแรงร่วมใจ
กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บิดเบือน หรือข่าวปลอม (Fake news) ขอให้ประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูล จากช่องทางอย่างเป็นทางการจากส่วนราชการ ซึ่งสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา